Celjani v prvem kolu nove sezone 1. SNL z Muro

Brdo pri Kranju – Nogometna zveza Slovenije je danes opravila žreb tekmovalnih parov za sezono 2020/21 v 1. SNL, ki se bo začela 12. avgusta. V novem prvenstvu bodo imeli najboljši štirje klubi iz pravkar končane precej dela, saj jih čakajo še nastopi v Evropi. Celjani, ki so v sredo osvojili prvi državni naslov v zgodovini kluba, se bodo poskušali prebiti v skupinski del lige prvakov, v evropski ligi pa bodo igrali Maribor, Olimpija in pokalna zmagovalka Mura.



Slovenska zveza je danes opravila žreb za naslednjo sezono, novi prvaki pa se bodo v derbiju prvega kola na domačem terenu pomerili z Muro. Bravo bo gostoval pri Domžalah, Maribor bo v Ljudskem vrtu gostil Aluminij. V Sežani bo na sporedu primorski derbi med Taborom in Koprom. Olimpija bo v uvodnem kolu v Stožicah gostila ali Triglav ali Gorico, ki se bosta naslednji četrtek med seboj pomerila za napredovanje v prvo ligo.