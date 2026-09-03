Celjani v Rusiji našli okrepitev, Mariborčani v Kidričevem

Dogajanje na poletni nogometni tržnici je zelo pestro tudi v slovenskem nogometu. Mariborčanom se je pridružil znan obraz Vid Koderman, Celjane pa bo okrepil Luka Vešner Tičić.

Koderman se v prestopu iz Aluminija vrača v Ljudski vrt. Z Mariborom je podpisal triletno pogodbo, ob začetku nove zgodbe v vijoličastem si je izbral dres s število 21, so v mariborskem klubu potrdili na spletni strani.

»Vračamo fanta iz naše nogometne šole, ki je zelo hitro dobil priložnost v prvi ekipi. Zahteve in pritisk v Mariboru poleg nadarjenosti, ki ni vprašljiva, zahtevajo tudi ustrezno zrelost in pri večini mladih je prav to pogosto največji izziv,« je kadrovsko potezo predstavil športni direktor Zlatko Zahović.

Triindvajsetletnik je v Mariboru prehodil pot od selekcije U15 do članskega moštva, zdaj, 109 tekem pozneje na drugih slovenskih prvoligaških postajah, zaostruje konkurenco na bočnih položajih. Nogometni klub Celje pa je dosegel dogovor z ruskim klubom Pari Nižnij Novgorod za prestop 25-letnega vezista Vešner Tičića, ki je z grofi sklenil triletno pogodbo do 30. junija 2029, so potrdili v knežjem mestu.

Vešner Tičić je stari znanec slovenskih igrišč. V treh sezonah je za Koper zbral več kot sto nastopov v vseh tekmovanjih, dosegel pet zadetkov in prispeval 13 asistenc. S Koprom se je veselil pokalne lovorike ter se prebil vse do članske reprezentance, za katero je debitiral konec januarja 2024 na tekmi proti ZDA. Po prestopu v Rusijo je v zadnjih dveh sezonah za ruski klub zaigral na 58 tekmah, zdaj se vrača v Slovenijo. Trenutna vrednost Vešner Tičića, ocenjena na portalu Transfermarkt, znaša 800.000 evrov, vrednost Kodermana pa je pol manj.