Celjani z Albertom Riero v Stožicah prižgali alarm

V nadaljevanju preberite:

Po derbiju 6. kola 1. SNL ni več neznank, kdo je prvi favorit nogometnega prvenstva. Celjani s trenerjem Albertom Riero so prepričljivo opravili z zeleno-belimi, ki so v krizi. Zakaj so se prvaki znašli v krizi, za katero trener joao Herniques misli, da je le pposledica hudega ritma na dveh frontah in da jo bo odpravil med reprezentančnim odmorom. Skrb vzbujajoča je kadrovska politika, saj novinci niso pokazali, da bi lahko še dignili raven igre. Niveč videti moštvenega sožitja.