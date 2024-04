Celjani z bianco menico vlečejo šampionsko nit

V nadaljevanju preberite:

Spomladanski vrstni red je naslednji: Maribor 32, Celje 28, Olimpija 26. Lahko se malenkostno še spremeni že ta konec tedna, ko prvaki gostujejo v Ljudskem vrtu, toda ligaški maraton je zmagovalca dobil že na dobri polovici tekme. Bila so obdobja, ko je zadišalo po tem, da bi Celjani lahko že ob koncu jeseni dobljeno šampionsko bitko spremenili v infarktni zaključek, toda njihova prednost na igrišču je bila neulovljiva. Lahko se poveča in se približa rekordni prednosti, ki jo držijo vijolični iz sezone 2011/12, in znaša 20 točk. Tudi vsi drugi rekordi so praktično neulovljivi, po točkah (85, 36 tekem Maribor), po številu doseženih golov (95, 30, Olimpija) ali razliki v golih (+75, 30, Olimpija). Neupoštevajoč prve sezone v samostojni Sloveniji in tekmovanja z 21 klubi.