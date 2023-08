Celjani z muko strli Beloruse, a so bliže napredovanju kot vijolični

V nadaljevanju preberite:

Celjani so se pošteno namučili proti Nemanu iz Grodnega. Belorusi so bili večji osmoljenci in zapravili več priložnosti, toda Celjani, ki jim kombinatorna igra nikakor ni stekla, bi na koncu lahko zmagali še z višjim izidom. Kdo pa je bil junak prve tekme 3. kola kvalifikacij za konferenčno ligo, ki so jo celjski nogometaši gostili v Stožicah? Mariborčani so bili v Istanbulu do sodnikovega podaljška tesno za tekmeci, a je veliko boljši Fenerbahče le prišel do zajetne prednosti. Povratni tekmi bosta naslednji teden.