Celjani za preboj med osem najboljših proti tekmecu, ki so ga že premagali

Nogometaši Celja se bodo v osmini finala konferenčne lige merili z atenskim AEK, je določil žreb Evropske nogometne zveze v Nyonu. Prva tekma bo 12., povratna pa 19. marca.

Celjani, ki so lansko leto izpadli šele v četrtfinalu po hudem odporu proti sloviti Fiorentini, so v tej sezoni ligaški del končali na 13. mestu in tako morali v dodatne kvalifikacije za osmino finala.

V teh so na dveh tekmah izločili kosovsko Drito s skupnim izidom 6:4 in se tako še v drugi zaporedni sezoni prebili med najboljših 16 v tem tekmovanju.

V ligaškem delu KL so se Celjani že pomerili z vodilnim moštvom grškega prvenstva in ga presenetljivo premagali s 3:1. Vse tri celjske gole je dosegel Franko Kovačević, ki je pozimi prestopil k madžarskemu velikanu Ferencvarosu. Ta se je uvrstil v osmino finala evropske lige, v kateri bo slovenske barve v dresu Panathinaikosa zastopal Adam Gnezda Čerin. Grški velikan se bo pomeril s španskim Betisom.