Celjani začenjajo proti Muri, prvi večni derbi že sredi avgusta

Nogometna zveza Slovenije je danes opravila žreb prvega kroga sezone 2026/27 v Prvi ligi Telemach. Prvaki Celjani bodo v prvem krogu nove sezone 18. julija igrali proti Muri. Na žrebu je sodelovalo deset klubov, potem ko je lansko sezono dokončalo le devet klubov, kajti sredi sezone so iz lige izstopile Domžale.

Mariborčani bodo v prvem krogu 18. julija igrali v gosteh pri Aluminiju. Olimpija bo na stadionu Stožice gostila Bravo, Nafto 1903 čaka merjenje moči s Koprom, v Domžalah pa bo tekma Kalcer Radomlje - Brinje Grosuplje.

Prvi derbi že 15. avgusta

Prvi večni derbi od štirih v sezoni bo na sporedu v 5. krogu, 15. avgusta, ko bo Olimpija gostila Maribor. Drugi obračun največjih slovenskih tekmecev bo na sporedu v 14. krogu, 31. oktobra, ko bodo vijolični v Ljudskem vrtu gostili Ljubljančane. Tretji derbi bo zatem 20. februarja v Stožicah, zadnji pa 24. aprila znova v Mariboru.

Zadnji, 36. krog državnega prvenstva, bo na sporedu 22. maja.