    Nogomet

    Albert Riera in Celjani že razmišljalo o ligi prvakov

    Trener celjskih nogometašev je po koncu ligaškega dela konferenčne lige pogled že usmeril v prihodnost. Upa, da bo dobil veliko okrepitev ali dve.
    Celjani niso izpolnili glavnega cilja, toda preboj v osmino finala v dodatnih kvalifikacijah je še vedno na dosegu rok. FOTO: Voranc Vogel/Delo
    Celjani niso izpolnili glavnega cilja, toda preboj v osmino finala v dodatnih kvalifikacijah je še vedno na dosegu rok. FOTO: Voranc Vogel/Delo
    Š. R., STA
    19. 12. 2025 | 09:16
    19. 12. 2025 | 09:16
    4:52
    Nogometaši Celja so z domačim razpletom brez golov proti Shelbournu zaokrožili ligaški del konferenčne lige. Čeprav so dolgo bili v lovu na neposredno uvrstitev v osmino finala, tudi še v četrtek, bodo to lovili v dodatnih tekmah februarja. V klubu so kljub temu zadovoljni z zimskim delom, ne skrivajo pa želje po svežih močeh.

    V svojih ocenah slovenski pokalni zmagovalci priznavajo, da so po vročem startu v drugem delu konferenčne lige padli v močeh. To potrjuje tudi rezultati: po treh uvodnih zmagah so na zadnjih treh tekmah uspeli osvojiti le eno točko. Da se poznajo tako poškodbe kot tudi 34 odigranih tekem v sezoni doslej, je poudaril španski strateg na klopi Celja Albert Riera.

    »Dejstvo je, da nismo tako sveži, kot smo bili v preteklih mesecih. Dejstvo je tudi, da je ključ v zadnjem obdobju pri igralcih. Gotovo je nekaj utrujenosti med njimi po toliko odigranih tekmah od julija,« je dejal po remiju s precej povprečnim Shelbournom – ta je konferenčno ligo končal pri repu lestvice – in dodal, da si ekipa sicer nima kaj očitati.

    Albert Riera je bil glavni režiser najboljšega leta NK Celje v zgodovini. FOTO: Voranc Vogel/Delo
    Albert Riera je bil glavni režiser najboljšega leta NK Celje v zgodovini. FOTO: Voranc Vogel/Delo

    »Treba si je priznati, da smo imeli priložnosti, nismo jih izkoristili. Imamo še prostor za izboljšave. A dejstvo je tudi, da je bilo leto 2025 najboljše leto v zgodovini nogometnega kluba Celje. Lani smo po sedmih točkah skakali od veselja, ko smo se kot 21. uvrstili med 24 najboljših ekip, letos nam je to znova uspelo, a tokrat z 10 točkami in na 13. mestu. Dejstvo je, da smo se v Evropi precej izboljšali.«

    Po vročem startu so bili sicer apetiti tako igralcev kot tudi javnosti v zaključku konferenčne lige večji. Riera ob tem svari pred prehitrimi skoki tako v igri kot v pričakovanjih.

    »Nekateri igralci so že razmišljali o ligi prvakov v Celju. Njihove misli so bile v prihodnosti, ne v sedanjosti. Vedno je tako, ko so skoki prehitri, da sledijo globlji padci. Želim si, da bi imeli vseskozi postopno rast, le ta je lahko vzdržna,« je svoje misli o različnih obrazih celjskega kolektiva v zimskem delu sezone še predstavil Majorčan.

    Ekipa potrebuje počitek

    Zimski odmor ne bi mogel priti prej za nekatere igralce, je bilo jasno že v preteklih tednih. Med njimi sicer ni mladi Florjan Jevšenak, ki je na četrtkovi tekmi imel pomembno vlogo. »Jaz sem mlajši član, tako da meni ni težava še igrati, ampak mislim, da ekipa na sploh rabi ta počitek. Odigrali smo veliko tekem,« je dejal 20-letni igralec celjske nogometne šole.

    Tudi 20-letni Florjan Jevšenak se je jeseni odlično uveljavil. FOTO: Voranc Vogel/Delo
    Tudi 20-letni Florjan Jevšenak se je jeseni odlično uveljavil. FOTO: Voranc Vogel/Delo

    Kljub temu pa se zavedajo, da so vendarle dosegli nekaj pomembnega. »Začetek prvenstva in konferenčne lige je bil res top, seveda pa kasneje pridejo obdobja, ko mogoče ne zmoreš več držati takšnega ritma in kakovosti. To je nekaj normalnega. Ampak v celoti smo zadovoljni. Če bi nam na pripravah ponudili takšen razplet, bi ga vsekakor sprejeli,« je dejal Jevšenak.

    Riera pa je poudaril, da nikakor ne gre spregledati, da je druga zaporedna uvrstitev v izločilne boje tega tekmovanja pomemben uspeh. Ob tem pa vendarle pogleduje proti zimskem prestopnem roku in tudi proti prihodnjem poletju. Po besedah Riere bo zdaj priložnost še nekoliko izboljšati ekipo, predvsem pa jo pripraviti za še višje cilje v prihodnost.

    Športni direktor Celja Genadij Golubin ima jasno nalogo,m pripeljati mora velikega kapitalca. FOTO: Mediaspeed
    Športni direktor Celja Genadij Golubin ima jasno nalogo,m pripeljati mora velikega kapitalca. FOTO: Mediaspeed

    Da si želijo igranja v ligi prvakov v prihodnje, ne skrivajo v vodstvu. Kot je novembra za STA dejal predsednik kluba Valerij Kolotilo, je tudi zato cilj stabilnost v kolektivu poleti.

    Tega pa si želi tudi Riera, ki zato vidi zimski prestopni rok kot zelo pomembnega. »Moramo biti uspešni zdaj pozimi. Kot sem večkrat dejal, rabim štiri ali pet mesecev, da oblikujem to ekipo, da ustvarim to 'pošast', ki jo želimo imeti junija. Kajti želim si to priložnost, ki smo jo enkrat že imeli, da igramo za ligo prvakov ... Zato si za praznike želim lepih daril od kluba.«

    Celjski navijači bodo še uživali v evropskih tekmah. FOTO: Leon Vidic/Delo
    Celjski navijači bodo še uživali v evropskih tekmah. FOTO: Leon Vidic/Delo

     

       

     

