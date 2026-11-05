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Nogomet

Celjani znova uživajo, v Gradcu s sladkimi skrbmi

Drevi četrta tekma Celja v evropski ligi. Sturm premagal Marseille in nanizal tri tekme brez zmage. Kapetan Gradčanov Jon Gorenc Stanković posvaril soigralce
Celjski nogometaši v Gradcu lahko oživijo sanje o napredovanju v šestnajstino finala. FOTO: Voranc Vogel/Delo
Galerija
Celjski nogometaši v Gradcu lahko oživijo sanje o napredovanju v šestnajstino finala. FOTO: Voranc Vogel/Delo
Gorazd Nejedly
5. 11. 2026 | 05:00
5:07
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Celjani tudi v 4. kolu evropske lige ostajajo na Štajerskem, toda gostujejo pri avstrijskih severnih sosedih v Gradcu pri Sturmu. Po dveh prepričljivih porazih proti Bayerju (0:2) in Omonii (0:3) je neodločen izid proti graškim prvenstvenim tekmecem Salzburžanom (2:2) vrnil tekmovalne apetite v tabor slovenskih prvakov: na nekdanjem stadionu Arnolda Schwarzeneggerja (zdaj stadion Graz-Liebenau ali Merkur Arena) drevi ob 21. uri bodo Celjani igrali praktično odločilno tekmo za morebitno napredovanje med 24 najboljših in dodatne kvalifikacije za preboj v osmino finala. Celjani si teoretično ne bodo zaprli vrat napredovanja niti ob porazu, praktično pa bi bila pot do desetih točk, kar naj bi bila spodnja meja za 24. mesto in napredovanje, posuta z žeblji, ne le s trni. Do konca ligaškega ...

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NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

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