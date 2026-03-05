  • Delo mediji d.o.o.
Nogomet

Celjanom se prvenstvena hišica iz kart počasi podira

Nogometaši Celja so klonili v zaostali tekmi z Aluminijem, v Kidričevem so domačini slavili z 2:1.
Armandas Kučys je prispeval edini gol za Celjane. FOTO: Blaž Samec
Armandas Kučys je prispeval edini gol za Celjane. FOTO: Blaž Samec
N. Gr.
5. 3. 2026 | 19:40
5. 3. 2026 | 20:27
2:36
Zdelo se je, da nogometaši Celja drvijo proti naslovu državnega prvaka, po odhodu Alberta Riere v Frankfurt pa moštvo iz knežjega mesta izgublja zagon. Po spodrsljaju proti Bravu minuli konec tedna so se opekli tudi v Kidričevem, kjer je Aluminij slavil z 2:1.

Olimpija pred vrati pekla, Evropa in milijoni evrov so zelo daleč

Celjani so dvoboj dobro začeli, prek Armandasa Kučysa so povedli v 30. minuti. Že v prvi minuti je trener Ivan Majevski z menjavo vratarja, ko je v igro poslal Žana-Luka Lebana namesto Luke Kolarja, spomnil na obvod pravil glede doma vzgojenih nogometašev.

Zdelo se je, da bodo Celjani prišli do nove zmage, nato pa je v 57. minuti Susso izenačil. Niti menjave niso pomagale, Andrej Kotnik in Matej Poplatnik tokrat nista bila celjska džokerja, hud udarec pa je v 92. minuti zadal Behar Feta, ki je zadel za zmago Aluminija.

Diamant iz Sarajeva se še naprej blešči

Celjani imajo zdaj s tekmo več le še osem točk naskoka pred Mariborčani, ob enakem številu odigranih tekem (24) za osem zaostaja tudi Koper, Olimpija pa s 23 tekmami zaostaja za še vedno visokih 12 točk. Do konca spomladanskega dela se obeta razburljiv zaključek prvenstva, naslednje pomembno dejanje sledi v nedeljo v Stožicah, kjer bo na sporedu večni derbi Olimpije in Maribora. 

Aluminij - Celje 2:1 (0:1)

Športni park, sodniki: Šmajc, Jamnik, Habuš
Strelci: 0:1 Kučys (30.), 1:1 Susso (57.), 2:1 Feta (90+2.).
Aluminij: Rozman, Schaubach, Korun, Kočar (od 46. Evangelu), Kosi, Feta, Jagić, Simonič (od 85. Saitoski), Taylor (od 46. Vrbanec), Svržnjak (od 87. Koderman), Susso (od 85. Bloudek).
Celje: Kolar (od 1. Leban), Bejger, Vuklišević, Castro (od 63. Tutyškinas), Ćalušić, Hrka, Sešlar, Kvesić (od 82. Kotnik), Josifov, Pranjić (od 63. Avdyli), Kučys (od 82. Poplatnik).
Rumeni kartoni: Jagić, Schaubach, Saitoski; Kvesić, Pranjić, Castro, Sešlar, Josifov.

Sorodni članki

Premium
Šport  |  Nogomet
Edin Džeko

Diamant iz Sarajeva se še naprej blešči

Edin Džeko, ki bo 17. marca praznoval 40. rojstni dan, sanja o bundesligi s Schalkejem in mundialu z reprezentanco BiH.
Siniša Uroševič 4. 3. 2026 | 17:29
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Ženski nogomet

Nemke nadigrale Slovenke; po novem že 32:0 v golih

Slovenke začele kvalifikacije za SP 2027 z visokim porazom proti Nemčiji, toda Slovenke kljub porazu ostajajo v igri za mundial.
3. 3. 2026 | 20:00
Preberite več
Premium
Šport  |  Nogomet
Anglija

Navijač rdečih vragov ima raje Šeška kot ženo

Slovenski as po odločilnem golu za novo zmago Manchester Uniteda v središču pozornosti navijačev, medijev in strokovnjakov v cenjeni angleški ligi.
Siniša Uroševič 2. 3. 2026 | 17:11
Preberite več
Promo
Šport  |  Nogomet
Dobitek tedna

S pravilno gol napovedjo so si razdelili 60 tisoč evrov

Uporabniki pretekli teden odlično izkoristili sistem Gol napoved.
2. 3. 2026 | 15:02
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Bravo slavi jubilej

Spodrsljaj Celja, zmaga Olimpije, le točka Mariboru

Olimpija je na prvi tekmi 24. kola 1. SNL premagala Ajdovce, Radomlje vzele točko v Ljudskem vrtu, Koper nadigral Muro, vodilni Celjani izgubili pri Bravu.
28. 2. 2026 | 17:27
Preberite več
Premium
Šport  |  Nogomet
Grosupeljska veselica

Olimpija pred vrati pekla, Evropa in milijoni evrov so zelo daleč

Presenečenje v Grosuplju je sprožilo navdušenje pri vodilnemu drugoligašu Brinju, pri državnemu prvaku pa se lahko že pripravijo za še bolj temeljito reformo
Gorazd Nejedly 5. 3. 2026 | 12:50
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Pravljica se nadaljuje

Senzacija, Brinje Grosuplje prek Olimpije v polfinale pokala

Drugoligaš je na lokalnem spektaklu pred več kot 1000 navijači izločil slovenskega prvaka in se zavihtel med najboljše štiri. Za finale z Radomljami.
4. 3. 2026 | 18:51
Preberite več
Novice  |  Svet
Spremljamo dogajanje

V živo:      V živo: Iran: Države EU bodo za svoj molk prej ali slej plačale ceno

Spremljamo aktualno dogajanje, povezano z napadom Izraela in ZDA na Iran.
5. 3. 2026 | 06:31
Preberite več
Novice  |  Svet
Vračanje s kriznih žarišč

Evakuacije Slovencev spremlja tudi Sova, na poti še četrto letalo

Tri skupine slovenskih potnikov so se vrnile s kriznih žarišč. Opoldne na letališču Brnik pričakujejo še tretjo skupino.
Simona Bandur 4. 3. 2026 | 09:43
Preberite več
Premium
Magazin  |  Zanimivosti
Evakuacija z Bližnjega vzhoda

Razvajeni Slovenci ali zmeda? »Evakuacija ni all-inclusive storitev«

»Se zavedamo, da je evakuacija iz kriznega območja izjemna operacija, ne samoumevna, all-inclusive storitev?«
Saša Bojc, Pija Kapitanovič 5. 3. 2026 | 14:15
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Od srede do srede

Markeš: Trump je copata sionistov

Delova komentatorja Ali Žerdin in Janez Markeš sta tokrat govorila o ameriško-izraelskem napadu na Iran in o notranji politiki.
4. 3. 2026 | 16:48
Preberite več
