Celjanom se prvenstvena hišica iz kart počasi podira

Zdelo se je, da nogometaši Celja drvijo proti naslovu državnega prvaka, po odhodu Alberta Riere v Frankfurt pa moštvo iz knežjega mesta izgublja zagon. Po spodrsljaju proti Bravu minuli konec tedna so se opekli tudi v Kidričevem, kjer je Aluminij slavil z 2:1.

Celjani so dvoboj dobro začeli, prek Armandasa Kučysa so povedli v 30. minuti. Že v prvi minuti je trener Ivan Majevski z menjavo vratarja, ko je v igro poslal Žana-Luka Lebana namesto Luke Kolarja, spomnil na obvod pravil glede doma vzgojenih nogometašev.

Zdelo se je, da bodo Celjani prišli do nove zmage, nato pa je v 57. minuti Susso izenačil. Niti menjave niso pomagale, Andrej Kotnik in Matej Poplatnik tokrat nista bila celjska džokerja, hud udarec pa je v 92. minuti zadal Behar Feta, ki je zadel za zmago Aluminija.

Celjani imajo zdaj s tekmo več le še osem točk naskoka pred Mariborčani, ob enakem številu odigranih tekem (24) za osem zaostaja tudi Koper, Olimpija pa s 23 tekmami zaostaja za še vedno visokih 12 točk. Do konca spomladanskega dela se obeta razburljiv zaključek prvenstva, naslednje pomembno dejanje sledi v nedeljo v Stožicah, kjer bo na sporedu večni derbi Olimpije in Maribora.

Aluminij - Celje 2:1 (0:1)

Športni park, sodniki: Šmajc, Jamnik, Habuš

Strelci: 0:1 Kučys (30.), 1:1 Susso (57.), 2:1 Feta (90+2.).

Aluminij: Rozman, Schaubach, Korun, Kočar (od 46. Evangelu), Kosi, Feta, Jagić, Simonič (od 85. Saitoski), Taylor (od 46. Vrbanec), Svržnjak (od 87. Koderman), Susso (od 85. Bloudek).

Celje: Kolar (od 1. Leban), Bejger, Vuklišević, Castro (od 63. Tutyškinas), Ćalušić, Hrka, Sešlar, Kvesić (od 82. Kotnik), Josifov, Pranjić (od 63. Avdyli), Kučys (od 82. Poplatnik).

Rumeni kartoni: Jagić, Schaubach, Saitoski; Kvesić, Pranjić, Castro, Sešlar, Josifov.