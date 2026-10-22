Celje do prve zgodovinske točke, Kučys v 90. minuti šokiral Salzburg

Nogometaši Celja so v 3. krogu ligaškega dela evropske lige vendarle prebili evropski led. Proti Salzburgu so na štadionu Z'dežele že zaostajali z 0:2, nato pa z zadetkoma Blaža Kramerja in Armandasa Kučysa prišli do remija z 2:2 in prve zgodovinske točke v tem tekmovanju.

Posebej dramatičen je bil zaključek. Ko je že kazalo, da bodo Celjani kljub dobri predstavi še tretjič ostali praznih rok, je Kučys v 90. minuti natančno meril ob oddaljenejšo vratnico in poskrbel za pravo eksplozijo na tribunah.

Salzburg hitro povedel, Tusha stresel vratnico

Avstrijci so sicer povedli že v deveti minuti, ko so izkoristili hiter protinapad. Damir Redžić je našel Soto Kitana, 22-letni Japonec pa je z desnico natančno meril v spodnji kot vrat Žana-Luka Lebana za 0:1.

O kakšni izraziti premoči Salzburga pa nikakor ni bilo mogoče govoriti. Grofje so se po zgodnjem udarcu dobro odzvali in pokazali precej več energije ter odločnosti kot na prvih dveh evropskih tekmah.

Celje je odgovor iskalo predvsem prek Vetona Tushe. Napadalec je bil nevaren že v 11. minuti, ko je bil njegov strel blokiran, še precej bližje pa je bil v 27. minuti. Po hitrem protinapadu in podaji Kramerja je z desnico že premagal vratarja Salzburga, a se je žoga nato odbila od leve vratnice.

Do odmora sta poskušala še Svit Sešlar in Milot Avdyli, a je Salzburg v slačilnico odšel z minimalno prednostjo.

Hladen tuš takoj po odmoru, Kramer hitro odgovoril

Gostujoči trener je ob polčasu v igro poslal Jesperja Lindstrøma, poteza pa se mu je obrestovala praktično takoj. Danski reprezentant je potreboval manj kot minuto, da je po podaji Redžića zadel za 0:2 in Celjane postavil v precej težji položaj.

Toda tudi odgovor domačih je bil ekspresen. V 50. minuti je Sešlar podal Kramerju, slovenski napadalec pa je iz osrčja kazenskega prostora z levico žogo poslal pod prečko in Celje vrnil v igro.

Za Celjane je bil to sploh prvi zadetek v letošnji ligaški fazi evropske lige. Uvodoma so v Leverkusnu izgubili z 0:2, nato pa doma proti Omonii še z 0:3.

Kučys v 90. minuti poskrbel za eksplozijo

Tudi po Kramerjevem zadetku Celjani niso popustili in so še naprej odločno iskali izenačenje. V 66. minuti so bili znova nevarni, ko je Yaya Dukuly z desne strani našel Benjamina Verbiča, njegov strel iz osrčja kazenskega prostora pa je zaustavil vratar Salzburga Christian Zawieschitzky.

Pred tem je moral v 60. minuti zaradi poškodbe igrišče zapustiti Tusha, namesto njega pa je vstopil prav Dukuly. Zoran Zeljković je v zaključku dodatno osvežil moštvo, v 81. minuti sta priložnost dobila še Armandas Kučys in Žan Zužek.

Salzburg je nato dvakrat zapretil prek Harisa Tabakovića in Lindstrøma, obakrat pa je bil na mestu Leban. Ko je že kazalo, da bodo Avstrijci iz Celja odnesli vse tri točke, pa je štadion Z'dežele eksplodiral.

V 90. minuti je Dukuly našel Kučysa, Litovec pa je z desne strani kazenskega prostora natančno meril ob oddaljenejšo vratnico in zadel za 2:2. Le devet minut po vstopu v igro je Celju prinesel zgodovinsko izenačenje.

Celje zdaj čakata dve prvenstveni tekmi: najprej gostovanje pri Olimpiji v Stožicah, nato domači obračun z Nafto. Zatem se bodo grofje znova osredotočili na Evropo, kjer jih 5. novembra čaka zahtevno gostovanje pri graškem Sturmu.