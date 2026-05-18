Celje in Albert Riera sta ustvarjena drug za drugega

Na zadnji domači tekmi prvoligaške sezone so nogometaši Celja v zrak dvignili pokal in zaokrožili poglavje, ki se bo prihodnji konec tedna končalo s kot solza čistim in zasluženim naslovom državnih prvakov. Celjani so v spomladanskem delu prvenstva mirno opazovali, kako se domnevni tekmeci spotikajo eden za drugim in že več tednov lahko razmišljajo o poletnih mesecih, ki prinašajo najlepšo evropsko priložnost doslej. Po darilu iz Györa bodo pot začeli v drugem krogu kvalifikacij za ligo prvakov, za evropsko jesen potrebujejo le eno zmago.

Ne le to, kot vse kaže, bodo v paru nosilci, morebitni tekmeci pa zanimivi in premagljivi: kosovska Drita, banjaluški Borac, irski Shamrock Rovers, izraelski Hapoel iz Ber-Šive, finski Kuopio, gibraltarski Lincoln, … Za evropskih bitk vajene Celjane ovira ne bi smela biti previsoka. V knežjem mestu sanjajo o himni lige prvakov, od nove evropske jeseni in (vsaj) uvrstitve v konferenčno ligo jih loči le ena zmaga.