Celje: Ivan Majevski nasledil Alberta Riero

Ivan Majevski je novi trener NK Celje: 37-letni nekdanji nogometaš Celja je kot pomočnik deloval v trenerskem štabu Alberta Riere v obeh Špančevih obdobjih in dodobra spoznal njegov način dela, isto vlogo pa opravljal tudi v ekipi Damirja Krznarja in Romana Pilipčuka.

Majevski je sicer nekdanji reprezentant Belorusije. V majici z državnim grbom je nastopil na 42 tekmah, v svoji bogati igralski karieri pa igral za klube, kot so Anži Makhačkala, Astana in Rotor Volgograd. Julija 2021 je v knežje mesto prispel kot nogometaš, zaradi težav s poškodbami sicer je zbral le 28 nastopov, nato pa hitro sprejel odločitev za selitev v trenerske vode.

Čeprav je po narodnosti Belorus, je rojen v Magdeburgu, kjer je njegov oče opravljal vojaško služenje. Z družino se je kasneje preselil v Rečico, mesto na jugozahodu Belorusije. Njegovo prebijanje skozi nogometni svet se je začelo pozno, saj se je z nogometom začel ukvarjati šele pri devetnajstih letih. Vse do takrat je opravljal različna dela, od dela v tovarnah do dostave v restavraciji družinskega prijatelja. Prek igranja za polprofesionalne ekipe v tretji beloruski ligi je prišel do priložnosti pri MTZ-RIPO Minsk, takrat beloruskemu prvoligašu. Njegova naslednja postaja je bil FK Minsk, januarja 2015, pri 27 letih, pa je prišel prvi klic tujine in tako se je pridružil poljskemu klubu Zawisza, članu Ekstraklase. Zawisza je bila v tistem trenutku trdno prikovana na zadnje mesto lige, brez možnosti za obstanek. V drugi polovici pa je klubu tudi s pomočjo Majevskega skoraj uspelo nemogoče, a je klub vendarle za tri točke ostal brez vstopnice za novo prvoligaško sezono.

Ivan Majevski še zdaleč ni novo ime za Celje. FOTO: wikipedia

Kar trikrat je postal kazahstanski prvak in odigral kar 44 tekem v evropskih tekmovanjih ter klubu pomagal do številnih skalpov. Astana je v Evropi mero vzela Celticu, Rennesu, Midtjyllandu in v sezoni 2019/20 tudi Manchester Unitedu. Zadnji klub, za katerega je Mayeuski igral pred prihodom v Celje, je bil Rotor Volgograd.

Njegov prvi pomočnik bo Hrvoje Božičković, trenerski ekipi pa se bo pridružil tudi Vladimir Kazakov. Amel Mujčinović ostaja trener vratarjev, Anže Džumhur bo odslej pomočnik/analitik, Alen Janković bo še naprej opravljal funkcijo kondicijskega trenerja, fizioterapevtska ekipa – Toni Nenadić, Klemen Kozole, Marij Marinić – ostaja nespremenjena.