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PREMIUM   D+   |   Nogomet

Celje je še močnejše, kot je bilo, toda Maribor ima Zlatka Zahovića

Celjski virtuoz Svit Sešar, igralec z najvišjo vrednostjo v 1. SNL, o pričakovanjih državnih prvakov v novi sezoni.
Svit Sešlar, nogometaš z najvišjo vrednostjo v 1. SNL, je kljub mladosti že lisjak v domačem ligaškem tekmovanju. Zdaj je pred novim velikim izzivom, s Celjem bo lovil uvrstitev v ligo prvakov. FOTO: NK Celje
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Svit Sešlar, nogometaš z najvišjo vrednostjo v 1. SNL, je kljub mladosti že lisjak v domačem ligaškem tekmovanju. Zdaj je pred novim velikim izzivom, s Celjem bo lovil uvrstitev v ligo prvakov. FOTO: NK Celje
Gorazd Nejedly
22. 7. 2026 | 05:30
9:57
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Branilci naslova državnega nogometnega prvaka so sezono velikih pričakovanj odprli v 1. SNL pred domačimi navijači z neodločenim izidom proti Sobočanom, toda Celjani so že četrto poletje zapored povsem osredotočeni na evropsko fronto in tretji poskus naskoka na ligo prvakov. Začeli ga bodo danes  v Albaniji, končali pa … »Najlažje bo priti v konferenčno ligo,« je najmanj ambiciozen cilj izpostavil nesporni prvi mož trikratnih prvakov Svit Sešlar, ki je z dvema goloma preprečil uvodno presenečenje na domači fronti.  Pred evropskim štartom bo 1. SNL še v senci Evrope, toda spomladi igralec z najboljšim učinkom v 1. SNL in z daleč največjo vrednostjo v 1. SNL (2,2 milijona evrov po transfermarktu) se zaveda, da so tekmeci, med njimi še posebej Mariborčani, že pripravili »kopačke«.

Od preteklosti se ne živi, toda sedanjost in prihodnost je precejšnja neznanka. Odšli so trije šampioni (Žan Karničnik, Nikita Josifov, Juanjo Nieto), za novince se še ne ve, ali so tudi okrepitve. Kako lahko iz prve roke razkrijete, kakšno Celje bo napadlo ligo prvakov in branilo slovenski prestol?

Kljub vsemu smo ohranili jedro moštva in se prav nič ne bojim, saj sem prepričan, da so jih nadomestili odlični igralci. Ko se bomo povsem spoznali, bodo še boljši. V Leonardu Koutrisu smo dobili igralca najvišje vrednosti, hitronogi Avstralec Yaya Dukuly je takoj pokazal, kaj zmore, Alfa Diounku je bil član Barcelone, Manchester Cityja, če bo le nekaj odstotkov tega znanja, ki ga je pripeljalo do tako velikih klubov, prenesel v moštvo, bo odličen, tu je še Matic Ivanšek. Da, upam si trditi, da smo še močnejši kot v minuli sezoni. Moč oblikuje tudi 'druga enajsterica', imamo 22 igralcev. S komerkoli, ki bo vstopil v igro, bomo lahko še dvignili ritem igre.

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