Celje kot Bayern v Nemčiji, šampion brez tekmecev

Celjsko zmagoslavje v slovenskem nogometnem prvenstvu bo šlo v zgodovino kot eno od najbolj prepričljivih. Na koncu morda razlika v točkah ne bo tako velika, lahko pa bo tudi rekordna, toda o tem ne odločajo več zgolj Celjani, ki so bili v vsem razred zase. Novi državni prvaki se v zadnjih petih kolih – vmes bodo v 34. še prosti – lahko predajo uživanju, a kljub vsemu morajo športno izpeljati še eno odlično sezono, saj lahko neposredno vplivajo na to, kdo se bo še uvrstil v Evropo. Med drugim bodo na stadionu Z'dežele v 33. kolu gostili Bravo, v 35. pa Koper.

Na domači ligaški fronti so tako odprta vprašanja le še o tem, kdo se bo uvrstil v kvalifikacije za evropsko in konferenčno ligo in kdo bo igral dodatne kvalifikacije za obstanek (Primorje ali Mura) proti podprvaku 2. SNL (trenutno druge so Grosuplje). Kandidati za Evropo so Koper, Maribor, Bravo in Olimpija ter še drugi pokalni polfinalisti Radomlje, Grosuplje ter Aluminij. Polfinalni pokalni tekmi bosta v sredo (Radomlje – Grosuplje) in četrtek (Bravo – Aluminij). V najtežjem položaju je Olimpija, ki že konec tedna gostuje na Bonifiki, v 34. kolu v Ljudskem vrtu.