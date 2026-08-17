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Nogomet

S Čeferinovo pomočjo se v Celju obeta spektakel

Celjski nogometaši bodo na povratni tekmi s Slovanom v kvalifikacijah za ligo prvakov imeli zares bučno podporo z vseh tribun, tudi zahodne.
Celjski štadion bo povsem odprt za tekmo s Slovanom. FOTO: Matej Družnik
Galerija
Celjski štadion bo povsem odprt za tekmo s Slovanom. FOTO: Matej Družnik
Peter Zalokar
17. 8. 2026 | 15:12
17. 8. 2026 | 16:02
1:34
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Celje trese vse močnejša nogometna mrzlica, slovenski prvaki bodo v sredo v Bratislavi odigrali prvo tekmo »play-offa« za ligo prvakov, iz knežjega mesta pa je prišla odlična novica, da bodo za povratno tekmo s Slovanom 26. t. m. odprli tudi zahodno tribuno, zato se igralcem trenerja Vítorja Campelosa obeta zares bučna podpora. 

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Potrpljenje je nagradilo trpljenje Celjanov, vrata paradiža so zdaj le priprta

»Uspelo je! Vložen trud in vsa prizadevanja kluba, ob pomoči Uefe in gospoda Aleksandra Čeferina, ki se mu Nogometni klub Celje ob tej priložnosti iskreno in najlepše zahvaljuje, so poplačana! Na zgodovinski tekmi play-offa kvalifikacij za ligo prvakov med NK Celje in ŠK Slovan Bratislava bo na celjskem stadionu Z'dežele odprta tudi tribuna zahod,« so zapisali na spletni strani in na družbenih omrežjih.

Celje še nikdar ni igralo v ligi prvakov, Maribor je bil del elite trikrat, nazadnje leta 2017. Če Celjanom ne bo uspelo preskočiti slovaške ovire z Andražem Šporarjem, bodo nastopali v ligaškem delu evropske lige. Zahodna tribuna sprejme kakšnih 5000 gledalcev. 

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Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

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