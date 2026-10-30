Posegla je Uefa: varnostni pomisleki pred tekmo Celja, spremenili so termin

Evropska nogometna zveza (Uefa) je sporočila, da se bo tekma šestega kroga ligaškega dela evropske lige med Celjem in grškim Olympiacosom 10. decembra začela prej, kot je bilo sprva predvideno.

Dvoboj bi se moral začeti ob 21. uri, po novem pa bo prvi sodnikov žvižg ob 18.45. Kot so pojasnili pri Uefi, so odločitev sprejeli po posvetovanju z lokalnimi oblastmi in obema kluboma. Razlog za spremembo so varnostni pomisleki, podrobnejših pojasnil pa niso navedli.

Celjani so v dosedanjem delu evropske lige osvojili eno točko in po treh krogih zasedajo 29. mesto med 36 ekipami. Uvodoma so z 0:2 izgubili proti Bayerju iz Leverkusna, nato jih je doma s 3:0 premagala ciprska Omonia, prvo točko pa so osvojili v tretjem krogu, ko so z avstrijskim Salzburgom remizirali z 2:2.

Precej uspešnejši je Olympiacos, ki je dobil vse tri dosedanje tekme in z devetimi točkami zaseda peto mesto. Grški prvaki so premagali Jagiellonio (2:1), Marseille (1:0) in praško Sparto (1:0).

Celje pred decembrskim obračunom čakata še gostovanji pri graškem Sturmu in Ferencvárosu.