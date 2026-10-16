Olimpija izkoristila najstrožjo kazen in prišla do novih treh točk

Nogometaši Olimpije so v uvodni tekmi 12. kroga Prve lige Telemach v gosteh premagali Aluminij z 1:0 (0:0). Edini zadetek je v 68. minuti z enajstmetrovke dosegel Dino Kojić.

Ljubljančani so bili večji del srečanja nevarnejši in si pripravili precej več priložnosti. V prvem polčasu je domači vratar Florijan Raduha ustavil poskuse Jana Gorenca, Marvina Cunija in Dimitarja Mitrovskega, ki je imel lepo priložnost za vodstvo. Aluminij je na drugi strani le redko ogrozil vrata Matevža Vidovška.

Tudi po odmoru je pobudo ohranila Olimpija. Robert Mišković je z glavo meril tik mimo vrat, Mitrovski pa je nevarno zapretil s prostega strela. Odločilni trenutek je sledil v 67. minuti, ko je Ivijan Svržnjak v kazenskem prostoru podrl Kojića. Ta je minuto pozneje z bele pike zanesljivo premagal Raduho.

Domači so v zaključku poskušali izenačiti, vendar si izrazitejše priložnosti niso pripravili. Olimpija je s peto zmago v sezoni začasno napredovala na tretje mesto prvenstvene lestvice, Aluminij pa je doživel peti poraz. Aluminij v naslednjem prvenstvenem krogu čaka gostovanje pri Muri, Olimpija pa bo 28. oktobra gostila Celje.

1. SNL, 12. kolo:

Petek:

Aluminij – Olimpija Ljubljana 1:0 (Kojić 68.)

Sobota:

Bravo – Kalcer Radomlje (15.00)

Mura – Nafta (17.30)

Nedelja:

Koper – Brinje Grosuplje (15.00)

Maribor – Celje (18.00)