Celje na Madžarskem piše zgodovino

Ljubljana

- Medtem ko sta nekdanja evropska prvaka Celtic in Crvena zvezda do vrha napolnila mreži Reykjevika in Europe in se že uvrstila v 2. kolo kvalifikacij za ligo prvakov, slovenski šampion Celje v Budimpešti proti Dundalku lovi napredovanje. Dvoboj se je začel ob 19. uri.V primeru napredovanja bo Celje v drugem kolu kvalifikacij izzvalo zmagovalca dvoboja Molde – Kuopio.Trenerje izbral začetno enajsterico, v kateri je tudi novinec Matic Vrbanec.Najbolj slovensko obarvan klub zunaj meja Slovan Bratislava (slovaški prvak Slovan in »naši«, ki je bil v prvem Slovanovem porazu v novi sezoni DP z 1:2 strelec),ter) na Ferskih otokih doživlja kalvarijo: eden od strokovnega osebja je dopotoval okužen s koronavirusom.Po številnih zapletih, poskusu domačih, da bi poslali domov slovaško posadko in si zmago priigrali za zeleno mizo, in zagotovilih, da je Slovan ravnal po protokolu Evropske nogometne zveze, s katero je bil ves dan v stikih in urejal podrobnosti, je Uefa dovolila, da bo tekma s ferskim prvakom Klaksvikom v petek.Še en dvoboj v madžarski prestolnici ima drevi kanček slovenskega: sloviti Ferencvaros, pri katerem je eden od ključnih igralce Miha Blažič, bo v derbiju gostil švedskega prvaka Djurgardna.