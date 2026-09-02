  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Trgovina

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

Šport

NogometKolesarstvoVueltaKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

Video

Igre

Tisk

English



Dobro jutro!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Nogomet

Celje: napočil večer popravnega izpita

Drevi (20.00) v Kidričevem zaostala tekma 2. kola domačega prvenstva med Aluminijem in prvaki iz Celja. Nogometna praznika v Slovenj Gradcu in Beltincih.
Nogometaši Celja so se po izjemni bitki z bratislavskim Slovanom morali hitro vrniti k domačemu ligaškemu tekmovanju. FOTO: Blaž Samec/Delo
Galerija
Nogometaši Celja so se po izjemni bitki z bratislavskim Slovanom morali hitro vrniti k domačemu ligaškemu tekmovanju. FOTO: Blaž Samec/Delo
S. U.
2. 9. 2026 | 05:00
1:36
A+A-
Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

Današnja domača nogometna sreda bo predvsem pokalna, saj je čas za uvod v novo sezono v tem tekmovanju, za začetek po posameznih regijah. Tako bo zanimivo denimo ob obujanju spominov na nekoč veliki prvoligaški derbi sosedov, nogometašev Beltincev in Mure. Danes se bosta ob 16.30 moštvi za pokalno napredovanje pomerili v športnem parku v Beltincih. Nogometni praznik bo tudi v Slovenj Gradcu, prav tako ob 17. uri, kjer bo pri domačem klubu gostoval Maribor, vodilno moštvo slovenske lige. Za povrh ima vijolični tabor na Koroškem številne privržence, v Slovenj Gradcu pa nogometne tekme s tako uglednim gostom v uradnem tekmovanju že dolgo ni bilo.

V Kidričevem pa bo šlo za prvenstvene točke. Pred nogometaši Aluminija in Celja je ob 20. uri zaostala tekma 2. kroga domače lige. Prvaki so nazadnje doživeli nepričakovan visok poraz v Grosuplju (1:4), očitno je šlo tudi za posledico adrenalinsko močnega dvoboja s Slovanom iz Bratislave za vizum lige prvakov. Novi prvoligaš Brinje pa piše lepo zgodbo in pridno zbira točke.

Sorodni članki

Šport  |  Nogomet
1. SNL

Kaj takšnega, novinec razbil prvake: Mariboru poln plen

Največje presenečenje 7. kola 1. SNL je pripravil Brinje Grosuplje, ki je kar s 4:1 premagalo Celjane, udeležence evropske lige. Cipot prinesel Mariboru zmago.
30. 8. 2026 | 20:10
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Prva liga Telemach

Olimpija ni uspela streti oslabljenih Radomljanov

Koprčani so premagali Aluminij iz Kidričevega, Bravo pa rutinirano Muro. Olimpija ni uspela streti oslabljenih Radomljanov.
28. 8. 2026 | 22:30
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
Vuelta 2026

Vuelta 2026, 10. etapa: kako se bodo po dnevu odmora obračale Rogličeve noge?

Po dnevu odmora je na dirki po Španiji na vrsti nova razgibana etapa. Bosta Jakob Omrzel in Primož Roglič nadaljevala v enakem slogu?
1. 9. 2026 | 05:00
Preberite več
Magazin  |  Svet so ljudje
Hči prve dame

Tudi hči Brigitte Macron ima 20 let mlajšega partnerja

Tiphaine Auzière, hči Brigitte Macron in pastorka Emmanuela Macrona, je objavila fotografije s počitnic z novim partnerjem, 22-letnim Antoinom Lecomtom.
1. 9. 2026 | 16:31
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
10. etapa

Francoz Tronchon presenetil vse sprinterje

Kolesarji Visme so se danes pošteno ušteli v sprintu 10. etape.
Miroslav Cvjetičanin 1. 9. 2026 | 15:03
Preberite več
Premium
Novice  |  Črna kronika
Napaka

Družina 14 let dokazovala, da je 44-letnik umrl zaradi zdravniške malomarnosti

Sodišče je sorodnikom dalo prav, o višini odškodninskega zahtevka bo še odločilo.
Gordana Stojiljković 1. 9. 2026 | 05:00
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
INOVACIJE

Kakšna bo pošta v prihodnosti? (video)

Spremenjene navade uporabnikov vplivajo na pisma, dostavo, poslovalnice, paketomate in celotno poštno mrežo.
2. 9. 2026 | 07:46
Preberite več
Promo
Kultura  |  Oder
Vredno branja

Gorenjski slavček odpira novo sezono SNG Opera in balet Ljubljana

V soboto, 5. septembra, ob 19.30 bo novo sezono odprl Gorenjski slavček Antona Foersterja, ena najbolj priljubljenih slovenskih oper.
Promo Delo 28. 8. 2026 | 09:37
Preberite več
Promo
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Nedeljska vožnja ali Tour de France?

Prazne ceste, tribune, polne navijačev, za vami množica kolesarjev, ki si želijo zmage prav toliko kot vi. So to sanje ali resničnost?
31. 8. 2026 | 10:16
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Po poletju lasem povrnite zrcalni sijaj

Sonce, morska sol, klor, veter in visoke temperature lahko na laseh pustijo opazne posledice. Po poletju so zato pogosto bolj suhi, grobi in brez leska.
Promo Delo 28. 8. 2026 | 15:09
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Zdravje
Intervju Andreja Jaklič

Zdravje prav vsem stvarem spreminja vrednost

Na zdravje veliko bolj kot sam zdravstveni sistem vplivajo naš dohodek, izobrazba, način življenja, prehrana, gibalne navade, pravi prof. dr. Andreja Jaklič.
Marjana Kristan Fazarinc 2. 9. 2026 | 05:10
Preberite več
Delov poslovni center  |  Zdravje
Zdravje

Demenca je bolezen, ki spremeni življenje vse družine

Kako prepoznati prve znake, pravilno komunicirati z ljudmi z demenco in poiskati pomoč, preden oskrbovalci/svojci ostanejo brez moči.
Marjana Kristan Fazarinc 2. 9. 2026 | 05:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Zdravje
Zdravje

Potrebovali bi več mobilnih paliativnih timov

Nekaterim svojcem pomagajo zloženke in priročniki, nekaterim pa podporne skupine, v katerih se lahko pogovorijo z ljudmi z enakimi težavam.
Marjana Kristan Fazarinc 2. 9. 2026 | 04:45
Preberite več
Delov poslovni center  |  Zdravje
Preventiva

Tudi spremljanje telesne zmogljivosti je del preventive

Že s preprostimi ukrepi bi v dobrem desetletju zdravstvenim sistemom po svetu prihranili več tisoč milijard dolarjev.
Milka Bizovičar 2. 9. 2026 | 04:00
Preberite več

Več iz teme

slovenska nogometna ligaPokal NZSNK MariborNK CeljeBeltinciMuraSlovenj Gradec

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Šport  |  Nogomet
Prestopni rok

Migracija nogometašev obrnila na stotine milijonov evrov

Lanski tekmec Benjamina Šeška na nogometni tržnici Nemec Nick Woltemade se je kot posojeni igralec Newcastla preselil v Torino k Juventusu.
2. 9. 2026 | 07:30
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Novo šolsko leto

Ravnatelj: Fazaniranje ni del folklore, gre za poniževanje in trpinčenje

Ravnatelj Srednje poklicne in tehniške šole Murska Sobota Ludvik Sukič je prepričan, da je vsak krst novincev ena od oblik medvrstniškega nasilja.
Anja Intihar 2. 9. 2026 | 07:28
Preberite več
Novice  |  Svet
Vojna

Iran se maščuje za ameriške napade, ki so zahtevali življenja na jugu države

Šrapneli ameriških raket so zadeli hišo, v kateri je potekalo poročno slavje; umrli so štirje ljudje. Iran je ciljal ameriška oporišča v Iraku in Jordaniji.
2. 9. 2026 | 07:26
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

DZ danes brez razprave o Golobovi imuniteti

Zahtevo za sodno preiskavo v tej zadevi je SDT na ljubljansko okrožno sodišče vložilo oktobra lani.
2. 9. 2026 | 07:12
Preberite več
Karikatura
Karikatura

Zdravje je bogastvo

Zdravje je edino bogastvo, ki si ga ne moreš izposoditi, pridobiti, podedovati ali odkupiti, če ga izgubiš.
Marko Kočevar 2. 9. 2026 | 05:55
Preberite več
Novice  |  Svet
Vojna

Iran se maščuje za ameriške napade, ki so zahtevali življenja na jugu države

Šrapneli ameriških raket so zadeli hišo, v kateri je potekalo poročno slavje; umrli so štirje ljudje. Iran je ciljal ameriška oporišča v Iraku in Jordaniji.
2. 9. 2026 | 07:26
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

DZ danes brez razprave o Golobovi imuniteti

Zahtevo za sodno preiskavo v tej zadevi je SDT na ljubljansko okrožno sodišče vložilo oktobra lani.
2. 9. 2026 | 07:12
Preberite več
Karikatura
Karikatura

Zdravje je bogastvo

Zdravje je edino bogastvo, ki si ga ne moreš izposoditi, pridobiti, podedovati ali odkupiti, če ga izgubiš.
Marko Kočevar 2. 9. 2026 | 05:55
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Magazin  |  Pozdrav poletju  |  Odkrivamo Slovenijo
Vredno branja

Nagradni natečaj: Odkrivamo Slovenijo

Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
Delo 10. 7. 2026 | 14:38
Preberite več
Promo
Magazin  |  Potovanja
Vredno branja

Jesen v Dolini Soče v znamenju gibanja in okusov

Od 4. septembra do 11. oktobra 2026 Dolina Soče vabi v najlepši čas za raziskovanje narave – peš, na kolesu in skozi zgodbe ljudi, ki navdihujejo.
Promo Delo 27. 8. 2026 | 08:35
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Preventiva danes, za bolj zdrav jutri
Vredno branja

Zaradi tega vsako leto izgubimo 12 milijard delovnih dni

Duševno zdravje vpliva na naše odnose, delo in vsakodnevno življenje. Pomembno je, da znake stiske prepoznamo pravočasno.
Promo Delo 1. 9. 2026 | 09:56
Preberite več
Magazin  |  Pozdrav poletju
Vredno branja

To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
Delo 14. 7. 2026 | 14:39
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Krožno gospodarstvo
Vredno branja

Zgodba slovenskega podjetnika: kako iz ostankov do novega izdelka

Podjetje Les-Rock spreminja lesne ostanke v nove zamisli. Njegova zgodba pokaže, kako lahko strokovna podpora pomaga pri naslednjem koraku.
31. 8. 2026 | 13:23
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
OBLETNICA

Podjetje v Sloveniji s posebno obletnico: zakaj so tako posebni?

Sedem desetletij tradicije potrjuje, da uspešno podjetje nastaja tam, kjer so zaposleni slišani, spoštovani in vključeni.
Promo Delo 1. 9. 2026 | 08:01
Preberite več
Promo
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Znanje in praksa za kakovostno delo z ljudmi

Staranje prebivalstva spreminja potrebe družbe in odpira prostor za nova znanja, poklice in karierne poti.
Promo Delo 28. 8. 2026 | 15:04
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Avstrijska Koroška
Vredno branja

»Ta korak je sprožil kar nekaj stvari, ki nam prej niso uspele«

Jure Jezeršek in Dušan Lukič razkrivata, kako je vstop na avstrijsko Koroško njunima podjetjema odprl nove poslovne poti.
Promo Delo 25. 8. 2026 | 08:25
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Kdaj je možna vrnitev k športu po artroskopskih posegih na kolenu

Artroskopija je danes ena najpogostejših operativnih tehnik v ortopediji.
Promo Delo 31. 8. 2026 | 08:48
Preberite več
Promo
Razno
Vredno branja

V Novi Gorici vabijo na posebno doživetje

S temi besedami v Slovenskem narodnem gledališču Nova Gorica vabijo k vpisu abonmajev za sezono 2026/2027.
Promo Delo 31. 8. 2026 | 09:54
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

Šport

NogometKolesarstvoVueltaKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo