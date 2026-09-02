Celje: napočil večer popravnega izpita

Današnja domača nogometna sreda bo predvsem pokalna, saj je čas za uvod v novo sezono v tem tekmovanju, za začetek po posameznih regijah. Tako bo zanimivo denimo ob obujanju spominov na nekoč veliki prvoligaški derbi sosedov, nogometašev Beltincev in Mure. Danes se bosta ob 16.30 moštvi za pokalno napredovanje pomerili v športnem parku v Beltincih. Nogometni praznik bo tudi v Slovenj Gradcu, prav tako ob 17. uri, kjer bo pri domačem klubu gostoval Maribor, vodilno moštvo slovenske lige. Za povrh ima vijolični tabor na Koroškem številne privržence, v Slovenj Gradcu pa nogometne tekme s tako uglednim gostom v uradnem tekmovanju že dolgo ni bilo.

V Kidričevem pa bo šlo za prvenstvene točke. Pred nogometaši Aluminija in Celja je ob 20. uri zaostala tekma 2. kroga domače lige. Prvaki so nazadnje doživeli nepričakovan visok poraz v Grosuplju (1:4), očitno je šlo tudi za posledico adrenalinsko močnega dvoboja s Slovanom iz Bratislave za vizum lige prvakov. Novi prvoligaš Brinje pa piše lepo zgodbo in pridno zbira točke.