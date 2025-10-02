Odštevanje do spektakla: Celjani začenjajo evropski ples, bo AEK padel?

Nogometaše Celja danes ob 21. uri na domačem štadionu čaka prva tekma ligaškega dela konferenčne lige proti moštvu AEK iz Aten. Celjski strateg Albert Riera pred tekmo napoveduje, da bi ga zadovoljila samo zmaga.

»Zadovoljen bi bil zgolj z zmago. Lepo bi bilo, če ob tem ne bi prejeli zadetka. V letošnji sezoni temu posvečamo veliko pozornosti, a doseči moramo vsaj zadetek več od tekmeca. Poskušali bomo zadeti čim večkrat, a izhajali bomo iz tega, da zadetka ne prejmemo,« je o pričakovanjih pred tekmo povedal Španec.

Celjani bodo v ligaškem delu konferenčne lige nastopali že drugo sezono zapovrstjo. Lani so se v tem tekmovanju prebili do četrtfinala, a je po besedah trenerja letošnja ekipa še bolj popolna.

Celjani so nazadnje spisali lepo evropsko zgodbo. FOTO: Denis Balibouse/Reuters

V celjskem moštvu ni novih težav s poškodbami, zato bodo danes v kadru vsi igralci z izjemo dlje časa poškodovanih Armandasa Kučysa in Marka Zabukovnika.