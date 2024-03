Celje obdržalo prednost pred Olimpijo

Nogometaši ljubljanske Olimpije in Celja so se v derbiju 24. kola 1. SNL razšli z neodločenim izidom 1:1 (0:1). Stožice so gostile obračun drugo- in prvouvrščene ekipe lige. Olimpija je imela večji del tekme premoč, precej več strelov, toda žoge ji dolgo ni uspelo spraviti mimo Matjaža Rozmana. Celje je zadelo v prvem polčasu, točko domačim, ki so zadeli tudi vratnico (12-3 v strelih v okvir vrat), pa je prinesel Marcel Ratnik v 85. minuti. Celjani, ki so slavili v jesenskem delu v Ljubljani, imajo pred Olimpijo, ta je jeseni zmagala v Celju, tako še vedno sedem točk prednosti na vrhu lestvice.

Ljubljančani so pred polnejšimi tribunami kot običajno odločneje začeli, na začetku 18. minute pa so prvič nevarno zagrozili, ko je sprožil Raul Florucz, žoga je na poti proti vratom zadela sodnika Slavka Vinčića, na koncu pa je vratar Celja Matjaž Rozman izvrstno posredoval. V 25. minuti je bilo vroče tudi pred ljubljanskimi vrati, ko so Celjani z agresivnim pristopom prišli do žoge v kazenskem prostoru Olimpije, na koncu pa je Sunday Adetunji ob poskusu strela storil prekršek nad vratarjem Denisom Pintolom.

Aljoša Matko in Celjani so si na koncu le z vsemi močmi pribojevali točko proti Olimpiji. FOTO: Leon Vidic

Olimpijin vezist Peter Agba je bil v 29. minuti blizu vodilnemu zadetku, ko se je odločil za strel z dobrih 30 metrov, žoga pa je zadela vratnico ob zgornjem kotu celjskih vrat. Tudi sicer je bila domača zasedba konkretnejša in boljša, v 40. minuti pa so kljub temu Celjani povedli. Gosti so Agustinu Doffu odvzeli žogo približno 30 metrov od vrat, do nje je nato prišel Žan Karničnik, hitro prodrl po levi strani v kazenski prostor in sprožil, žoga je nekoliko spremenila smer, ko je zadela Ratnika in presenetila Denisa Pintola.

Parada vratnic

Tik pred koncem prvega dela je po prostem strelu z glavo zgrešil domači kapetan Timi Max Elšnik, v uvodu drugega se je nadaljevala terenska prevlada Olimpije (po eni uri je bilo 12-2 v strelih za domače), Celjani pa so se osredotočili na nasprotne napade. V 55. minuti je prešibko streljal Florucz, isti igralec pa je v 61. minuti prodrl v bližino celjskega vratarja, ki pa je bil spet uspešnejši.

Florucz je poskusil tudi v 70. minuti, takrat z roba kazenskega prostora, spet je bil na mestu Rozman, malce zatem se je po nevarni podaji Jorgeja Silve zatresla še vratnica celjskega gola, v 85. minuti pa je domače boljša igra nagradila. Po kotu z leve strani je najprej Elšnik podaljšal z glavo na drugo vratnico, tam pa je spretno reagiral Ratnik in dosegel svoj peti gol sezone za 1:1. V 90. minuti je Olimpija spet zagrozila, ko je Redi Kasa iz bližine zadel vratnico, žoga se je od nje odbila v Karničnikovo roko, a sodniki niso posredovali.

Izidi 24. kola:

petek:

Aluminij – Mura 2:0 (Matić 56., 62.)

sobota:

Olimpija – Celje 1:1 (Ratnik 85.; Karničnik 40.)

17.30 Maribor – Domžale

nedelja:

15.00 Koper – Rogaška

17.30 Kalcer Radomlje – Bravo Kostel