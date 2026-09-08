Celje prejelo kazen zaradi igralcev brez akreditacije

Disciplinski organ Nogometne zveze Slovenije (NZS) je po 8. krogu 1. SNL izrekel več kazni posameznikom in klubom. Najvišjo denarno kazen je prejel Koper, ki bo zaradi dveh prekrškov moral plačati globo v višini petsto evrov.

Dve tekmi kazni sta prejela Aljaž Zalaznik (Mura) in Ante Bekavac (Aluminij), ki sta bila v prejšnjem krogu izključena. Pri obeh je disciplinski organ kot olajševalno okoliščino upošteval opravičilo igralcev, pri Bekavcu pa še, da je šlo za spontano povračilno reakcijo. Zaradi nešportnega in neprimernega vedenja navijačev ter predkaznovanosti so bili kaznovani klubi Lendavčani (250 evrov), Celjani (200 evrov) in Grosupeljčani (150 evrov), pri katerih pa je bila izjava kluba upoštevana kot olajševalna okoliščina.

Poleg tega bo moralo Celje poravnati globo v vrednosti dvesto evrov, saj igralci niso imeli akreditacij, kar je kršitev predpisov NZS. Koper je bil kaznovan (200 evrov) zaradi nešportnega in neprimernega vedenja navijačev ter predkaznovanosti, disciplinsko telo pa je upoštevalo izjavo kluba kot olajševalno okoliščino, ob tem pa so Koprčani zaradi nešportnega in neprimernega vedenja več igralcev na isti tekmi dobili še kazen v višini tristo evrov.