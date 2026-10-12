Celje preživelo dramo, zdaj pa v evropsko bitko

Po reprezentančni prekinitvi vrnitev domače lige, v kateri so Celjani pred četrtkovo tekmo s Ciprčani ugnali Aluminij.
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Celjski nogometaši so osvojili pomembne točke z Aluminijem, zdaj je pred njimi uvodna domača tekma v evropski ligi. FOTO: Voranc Vogel/Delo
V pisanem nogometnem urniku stare celine se je pozornost po daljšem obdobju dveh tednov reprezentančnih tekem v ligi narodov vrnila k domačemu prvenstvu. Prav kmalu, že od jutri naprej, bo spet napočil čas Uefinih klubskih tekmovanj s prestižno ligo prvakov in še drugima dvema razredoma – evropsko ligo, v kateri slovenske barve brani Celje, ter konferenčno ligo. Ob vrnitvi v domače ligaško tekmovanje so Celjani ob zmagi z 1:0 proti Aluminiju uspešno opravili generalko pred četrtkovo predstavo.
Celjski klub je po mariborskem drugi doslej pri nas, ki se je uvrstil v ugledno evropsko ligo. Spomnimo, ni bil daleč niti od sanjskih žarometov lige prvakov, pa je bila v tistem nepozabnem večeru razprodanega štadiona Z'dežele zasedba Slovana iz Bratislave, kluba s krepko večjo evropsko tradicijo ...
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