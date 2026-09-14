  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Trgovina

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Premium

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

Šport

NogometKolesarstvoVueltaKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

Tisk

English



Dober dan!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Nogomet

Celje pripravlja veliko menjavo na klopi

Vodstvo slovenskih prvakov naj bi se že danes sestalo z glavnim kandidatom za naslednika portugalskega trenerja.
Vitor Campelos je Celje prevzel marca 2026 po odhodu Ivana Majevskega, ki je moštvo vodil po slovesu Alberta Riere. Portugalec je nato dobil vseh prvih šest prvenstvenih tekem in Celjane že aprila popeljal do tretjega naslova državnega prvaka v zgodovini kluba. FOTO: Leon Vidic/Delo
Galerija
Vitor Campelos je Celje prevzel marca 2026 po odhodu Ivana Majevskega, ki je moštvo vodil po slovesu Alberta Riere. Portugalec je nato dobil vseh prvih šest prvenstvenih tekem in Celjane že aprila popeljal do tretjega naslova državnega prvaka v zgodovini kluba. FOTO: Leon Vidic/Delo
B. P.
14. 9. 2026 | 13:40
14. 9. 2026 | 15:02
4:06
A+A-
Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

Aktualnim slovenskim prvakom iz Celja se tik pred začetkom ligaškega dela evropske lige očitno obeta velika sprememba. Po informacijah Ekipe so vodilni možje kluba vse bližje odločitvi, da se razidejo s trenerjem Vitorjem Campelosom, prva želja za njegovega naslednika pa je zelo dobro znano slovensko ime.

image_alt
Celjani niso čakali, prihaja Zoran Zeljković

Športni direktor Celja Genadij Golubin naj bi se že danes sestal s trenerjem Kopra Zoranom Zeljkovićem, ob tem pa naj bi bili Celjani za njegov prihod pripravljeni Kopru plačati visoko odškodnino.

Do morebitne menjave sicer prihaja v zelo občutljivem trenutku. Celje bo namreč že v sredo na BayAreni proti Bayerju iz Leverkusna začelo nastope v ligaškem delu evropske lige, Campelos pa bi si pred enim največjih izzivov sezone težko želel bolj nemirnega dogajanja v ozadju.

Dva zaporedna prvenstvena poraza

Portugalčev položaj se je močno poslabšal predvsem zaradi rezultatov v domačem prvenstvu. Celjani so najprej doma z 0:1 izgubili prav proti Zeljkovićevemu Kopru, konec tedna pa so v Stožicah zapravili vodstvo in proti Bravu izgubili z 1:2. To je bil njihov drugi zaporedni prvenstveni poraz.

 

Celje je tako po devetih krogih z 11 točkami in ob tekmi manj šele na sedmem mestu ter za vodilnim Mariborom zaostaja že osem točk. Vijoličasti so v nedeljo v Domžalah premagali Radomlje s 3:0, medtem ko so aktualni prvaki, ki so sezono začeli z jasnim ciljem, da prvič v zgodovini kluba ubranijo naslov državnega prvaka, znova ostali praznih rok.

Po poročanju Ekipe pa rezultati niso edini razlog za nezadovoljstvo vodstva. Campelos naj bi vse težje obvladoval tudi slačilnico. Portugalec velja za precej bolj umirjenega in demokratičnega trenerja, takšen pristop pa naj v celjski zasedbi, polni močnih osebnosti, ne bi prinesel želenega učinka.

Zeljković bi se vrnil tja, kjer je začel

Če bi Celjani res izbrali Zeljkovića, bi se 46-letni Ljubljančan vrnil v okolje, ki ga dobro pozna. Prav v Celju je namreč med letoma 2017 in 2018 kot pomočnik Dušana Kosića naredil prve resnejše korake v članskem trenerskem nogometu. Pozneje je samostojno vodil Ilirijo, Krko, Koper in Olimpijo, nato pa se preizkusil še pri latvijskem klubu Auda in ruski Rodini.

Na Bonifiko se je vrnil lani in Koper hitro znova vključil v boj za vrh slovenskega prvenstva. Primorci so pod njegovim vodstvom minulo sezono končali na drugem mestu, tudi v novo pa so vstopili precej bolje od Celjanov.

Zeljković je s Koprom v prvi epizodi že osvojil slovenski pokal, v sezoni 2021/22 pa je bil vse do zaključka prvenstva v igri tudi za naslov državnega prvaka.

V igri še dve zveneči imeni

Zeljković pa ni edino ime, o katerem razmišljajo v Celju. Po informacijah Ekipe se kot možna naslednika Campelosa omenjata še Nenad Bjelica in Slaviša Jokanović, ki sta trenutno brez kluba.

Bjelico so s Celjem v preteklosti že povezovali, Hrvat pa ima za seboj precej bogate izkušnje pri Dinamu iz Zagreba, Unionu Berlinu, Trabzonsporju in Osijeku. Jokanović je med drugim vodil Fulham, Watford, Sheffield United, moskovski Dinamo in Partizan.

Za zdaj uradne potrditve o Campelosovem odhodu še ni, njegovo ime pa je še vedno navedeno na spletni strani Celja kot ime glavnega trenerja. Toda če se bodo današnji pogovori razvili v smer, o kateri poroča Ekipa, bi lahko prvaki novega trenerja dobili že zelo kmalu.

Sorodni članki

Šport  |  Nogomet
Cristiano Ronaldo

Ronaldo zahteva dosmrtno prepoved za navijače: To ni več nogomet

Portugalski zvezdnik je po incidentu na tribunah zahteval odločen odziv vodstva savdskega nogometa.
14. 9. 2026 | 08:32
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Premier liga

Šeško in soigralci hudo oškodovani na derbiju: Domov moramo s to krivico

Angleška sodniška organizacija je po tekmi priznala napačno presojo VAR, ki je neposredno zaznamovala razplet mestnega derbija.
Blaž Potočnik 14. 9. 2026 | 07:56
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Angleška liga

Boleč poraz Šeška in drugih rdečih vragov v mestnem derbiju

Nogometaši Manchester Cityja so v elitni angleški strli odpor Manchester Uniteda.
13. 9. 2026 | 20:23
Preberite več
Premium
Šport  |  Nogomet
Športna oprema

Na vrhu Manchester City, tepejo se tudi za Benjamina Šeška

Športni opremljevalci: s kom sodeluje največ ekip v angleškem nogometnem prvenstvu in kdo prevladuje v Evropi?
Tim Erman 13. 9. 2026 | 18:45
Preberite več
Premium
Šport  |  Nogomet
Slovenska nogometna liga

Šiškarji še malo posolili celjsko rano

Bravo še naprej navdušuje z mladim slovenskim valom, tokrat je zasluženo snel skalp prvakov. Olimpija se končno le prebuja.
Siniša Uroševič 13. 9. 2026 | 15:56
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Championship

Žan Vipotnik se je vrnil v lansko formo

Slovenski reprezentant je v igro vstopil v drugem polčasu, a je igral odlično. Swansea je lanskoletnega premierligaša Burnleyja premagal s 3:1.
12. 9. 2026 | 18:26
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Samuel Eto'o

Infantinov glasni zaveznik pod hudimi očitki: kam je izginilo pol milijona?

Nekdanji nogometni zvezdnik se je znašel v središču neprijetne zgodbe, ki odpira tudi vprašanja o transparentnosti in integriteti Fife.
Blaž Potočnik 12. 9. 2026 | 14:49
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Nogometna pravila

Črni karton v nogometu? Romuni prvi posegli po nenavadni rešitvi

Novo pravilo naj bi pomagalo omejiti težave, ki vse pogosteje spremljajo tekme najmlajših nogometašev.
Blaž Potočnik 12. 9. 2026 | 13:35
Preberite več
Video
Novice  |  Svet
Donald Trump

Trump: Cene bencina bodo padle kot skala; Zelenski, ne počni tega

Ameriški predsednik je na Irskem dejal, da pričakuje konec vojne z Iranom še letos. Zelenskega pozval, naj ne uničuje ruskega dizelskega goriva.
Peter Zalokar 13. 9. 2026 | 16:03
Preberite več
Magazin  |  Kulinarika
ODPRTA KUHINJA

Slivovi cmoki iz pekača: ta različica vam bo prihranila čas

Če obožujete slivove cmoke, a se vam jih ne ljubi oblikovati in kuhati, poskusite različico iz pekača z zdrobom, slivami in zlatimi drobtinami.
Mirjam Grilc 13. 9. 2026 | 07:55
Preberite več
Premium
Šport  |  Kolesarstvo
Vuelta 2026

Del zarot tudi Roglič: motorji, helikopterji in nedrčki

Tudi Rogličev športni direktor pravi, da so prireditelji pomagali Masu, ki pa je vseeno najmočnejši.
S prizorišča:Miha Hočevar 12. 9. 2026 | 05:00
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Vlada v senci

Golob: Pripravljeni smo prevzeti državo takoj

Vlada v senci, ki so jo oblikovali v Gibanju Svoboda in je danes prvič zasedala, namerava svoje delo organizirati na šestih področjih.
13. 9. 2026 | 16:46
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Delov poslovni center  |  70 let zgodb, ki jih pišejo zavzeti zaposleni
Vredno branja

Od nočnih izmen do magistrskega študija in vodstvene vloge

Dino Felić je ob delu nadaljeval študij, napredoval in danes vodi ekipo približno 60 sodelavcev.
Promo Delo 14. 9. 2026 | 09:17
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

»Tveganje je lahko tudi v tem, da ne naredimo ničesar«

Višji donos pri investicijah praviloma pomeni večje tveganje. Katera naložba glede na cilje in čas vlaganja najbolj ustreza posameznemu vlagatelju?
14. 9. 2026 | 11:33
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Podjetja mislijo, da kupujejo UI, na koncu pa z nami vzpostavijo red

Pogovor o tem, zakaj pri uvedbi umetne inteligence ne gre za nadomeščanje ljudi.
Promo Delo 10. 9. 2026 | 12:57
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Pomlajevanje obraza: hialuronska polnila, biorevitalizatorji ali biostimulatorji

O estetski medicini se danes največ govori zunaj ambulant, na družbenih omrežjih, med prijateljicami in v revijah.
Promo Delo 14. 9. 2026 | 08:55
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Energetika
Podpredsednik EIB

EIB bi sofinancirala Jek2 in vzporedni tir

Odstranili smo stigmo s financiranja obrambe, ki so se je izogibale tudi poslovne banke, meni Marek Mora.
Nejc Gole 12. 9. 2026 | 05:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Izvozniki
Gregor Ledinek in Andrej Novak, Ledinek Engineering

Če te ni na sejmu, se kupec druži s konkurenco

V tekmi s konkurenco gre za to, koliko avtomatizacije lahko zagotoviš, in manj za inovacije, pojasnjujeta Gregor Ledinek in Andrej Novak, Ledinek Engineering.
Milka Bizovičar 11. 9. 2026 | 05:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Energetika
Memorandum

Eles in Plinovodi v partnerstvu z Japonci za razvoj vodikovega ekosistema

Prvi skupni vodikov projekt bo okrepil odpornost slovenske energetske infrastrukture ter postavil temelje za razvoj ogljično nevtralnega vodikovega ekosistema.
Nejc Gole 10. 9. 2026 | 10:15
Preberite več
Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
Kadrovske štipendije

Kadrovska štipendija lahko da prednost v bitki za talente

Podjetja morajo do konca leta poročati v evidenco kadrovskih štipendij.
Milka Bizovičar 10. 9. 2026 | 05:00
Preberite več

Več iz teme

NK CeljeZoran ZeljkovićFC Koper1. SNLNK OlimpijaNK MaribortrenerDušan Kosičdržavni prvakVitor CampelosGenadij GolubinNenad BjelicaSlaviša Jokanović

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Šport  |  Tenis
Polona Hercog

Hercog po porazu v Ljubljani priznala: Treba je razmišljati o prihodnosti

Najvišje uvrščena Slovenka na turnirju WTA 125 je obstala že v uvodnem krogu, težave z nogo pa ji še naprej preprečujejo vrnitev v pravi tekmovalni ritem.
14. 9. 2026 | 15:20
Preberite več
Šport  |  Drugo
Otok

Miha Zajc gre v Manchester, izzval bo najboljšega na svetu

Slovenski igralec pikada bo v Manchestru v bitki za nastop na dogodku, kjer bodo prisotni glavni zvezdniki tega športa. Med njimi bo tudi sloviti Luke Littler.
14. 9. 2026 | 15:03
Preberite več
Magazin  |  Svet so ljudje
Obletnica umora

Leto po smrti Charlieja Kirka: Turning Point v krizi, Trump izgublja mlade

Vdova Charlieja Kirka očitno nima ne elana ne osebne karizme pokojnega moža.
14. 9. 2026 | 15:00
Preberite več
Novice  |  Svet
Nato

Janez Janša: Za boxerje bo moral nekdo odgovarjati

Na Natu so zadovoljni z novimi načrti za zviševanje obrambnih izdatkov.
Peter Žerjavič 14. 9. 2026 | 14:51
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
Tadej Pogačar

Pogačarjev šef razkril ozadje hudega padca: Lahko bi se končalo še precej slabše

Mauro Gianetti je razkril nove podrobnosti o poškodbah slovenskega šampiona in pojasnil, zakaj nesreča ne bo spremenila enega njegovih največjih ciljev.
14. 9. 2026 | 14:49
Preberite več
Magazin  |  Svet so ljudje
Obletnica umora

Leto po smrti Charlieja Kirka: Turning Point v krizi, Trump izgublja mlade

Vdova Charlieja Kirka očitno nima ne elana ne osebne karizme pokojnega moža.
14. 9. 2026 | 15:00
Preberite več
Novice  |  Svet
Nato

Janez Janša: Za boxerje bo moral nekdo odgovarjati

Na Natu so zadovoljni z novimi načrti za zviševanje obrambnih izdatkov.
Peter Žerjavič 14. 9. 2026 | 14:51
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
Tadej Pogačar

Pogačarjev šef razkril ozadje hudega padca: Lahko bi se končalo še precej slabše

Mauro Gianetti je razkril nove podrobnosti o poškodbah slovenskega šampiona in pojasnil, zakaj nesreča ne bo spremenila enega njegovih največjih ciljev.
14. 9. 2026 | 14:49
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

To je ena redkih stvari, ki vam lahko služi več desetletij

Pri zahtevnem implantološkem zdravljenju dolgoročni rezultat temelji na izkušnjah, natančni diagnostiki in individualno načrtovani terapiji.
9. 9. 2026 | 11:59
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Tudi letos beremo skupaj

Nacionalni mesec skupnega branja, ki bo med 8. septembrom in 11. oktobrom potekal že devetič, bo v znamenju sporočila »Branje je veselje«.
Promo Delo 8. 9. 2026 | 10:55
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
TOPLOTNE ČRPALKE

Tega pri nakupu toplotne črpalke nikar ne spreglejte

Dolgoročno zanesljivo ogrevanje s predvidljivimi stroški se ne začne z izbiro naprave, temveč z izbiro pravega ponudnika.
Promo Delo 11. 9. 2026 | 10:13
Preberite več
Promo
Magazin  |  Potovanja
Vredno branja

V srcu Dalmacije: kraj, ki ga Slovenci vedno znova izberejo za popoln oddih

Biograd na Moru, priljubljena destinacija v Zadrski županiji, je že dolgo med kraji, kamor se Slovenci radi vračajo.
Promo Delo 10. 9. 2026 | 13:02
Preberite več
Promo
Zgodbe  |  Inovacijsko okolje avstrijske Koroške
Vredno branja

»Tu nisi samo številka«

Na avstrijskem Koroškem lahko startup pride od prve ideje do raziskovalcev, infrastrukture, partnerjev in poti na trg.
Promo Delo 11. 9. 2026 | 11:52
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
VIDEO

Najdražji zaposleni je lahko tisti, ki vsak dan pride v službo

Delodajalci ne postajajo nov zdravstveni sistem, temveč vse pomembnejši akterji socialne varnosti.
11. 9. 2026 | 09:28
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
Vredno branja

Zasebni investitorji lahko transformirajo slovensko gospodarstvo

V Sloveniji denarja ne primanjkuje, težava je v tem, kam ga zasebni investitorji usmerjajo.
11. 9. 2026 | 09:08
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Od kosila do potovanja: kako lahko mladi prihranijo z eno aplikacijo

Svet je za mlade predrag, številni pa sploh ne vedo, da jim mnogi popusti že pripadajo, le naložiti morajo pravo aplikacijo.
7. 9. 2026 | 08:49
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Kaj kažejo podatki o poškodbah mladostnikov

Gibanje otrokom in mladostnikom prinaša številne koristi, vendar je preprečevanje poškodb neločljiv del varne telesne dejavnosti.
Promo Delo 9. 9. 2026 | 13:48
Preberite več
Promo
Kultura  |  Oder
Vredno branja

LUTKE 2026: Ljubljana za štiri dni postaja mesto sodobne lutkovne umetnosti

Lutkovno gledališče Ljubljana med 25. in 28. septembrom 2026 pripravlja 18. mednarodni bienalni festival sodobne lutkovne umetnosti LUTKE 2026.
Promo Delo 10. 9. 2026 | 10:26
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Zdravje
Vredno branja

Kaj vse vam pripada, ko zbolite? (video)

Zbudite se z vročino in slabim počutjem. Pokličete osebnega zdravnika, vendar je odsoten. Potrebujete recept za redno terapijo, čez nekaj dni vas čaka specialistični pregled v drugem kraju, zaradi bolezni pa boste morali ostati doma. Naenkrat se odpre vrsta vprašanj: kdo vam lahko izda recept, kje preverite bolniški list in koliko časa ste lahko odsotni z dela?
9. 9. 2026 | 09:34
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Zdravje
Vredno branja

Od razvoja do pacienta: zagotavljanje varnosti medicinskih pripomočkov

Zagotavljanje in preverjanje varnosti medicinskih pripomočkov je ključno za varno uporabo in za zaščito pacientov.
11. 9. 2026 | 09:45
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Energetika
Vredno branja

V Novem mestu kar za 40 odstotkov nižji stroški. Se lahko to zgodi tudi v vaši občini?

Vse več občin se odloča za lastno proizvodnjo električne energije, saj želijo zmanjšati stroške, bolje izkoristiti javne objekte in pridobiti več nadzora nad porabo. Petrol je zato razvil model skupnostne samooskrbe za slovenske občine. Eden konkretnejših primerov takšnega pristopa je samooskrbna skupnost Mestne občine Novo mesto.
8. 9. 2026 | 08:55
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
FINANCE

Paradoks uspeha: Ko več posla pomeni manj denarja

Slovenska podjetja dobivajo nov finančni okvir za razvoj, investicije in krizno likvidnost. Toda milijarda evrov sama po sebi ni zgodba o uspehu.
11. 9. 2026 | 09:46
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Konec čakanja na paket: BOX NOW je na voljo že več kot polovici Slovencev

Spletno nakupovanje je postalo del našega vsakdana, z njim pa se spreminjajo tudi pričakovanja glede dostave.
Promo Delo 11. 9. 2026 | 11:06
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Energetika
Vredno branja

Energetski prehod ni več stvar prihodnosti, temveč sedanjosti

Novi poslovni procesi, digitalizacija in elektrifikacija ter vse večje potrebe podatkovnih centrov ustvarjajo največje zahteve po električni energiji doslej.
7. 9. 2026 | 09:38
Preberite več
Promo
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

MOS 2026 pred vrati: 650 razstavljavcev in 1.100 blagovnih znamk iz 22 držav

Med 16. in 20. septembrom bo Celjski sejem gostil 58. MOS, največjo poslovno-sejemsko prireditev v Sloveniji in širši regiji.
Promo Delo 10. 9. 2026 | 08:42
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Kje do kredita z nižjo obrestno mero

Imate drage kredite, visoke obresti, prostora za normalno poslovanje pa vedno manj? Pri D-Doti pomagamo podjetnikom, ki želijo temu narediti konec.
Delo 7. 9. 2026 | 08:55
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Kariera
Vredno branja

Magistrski študij za kompleksne menedžerske izzive

Organizacije pogosto vedo, kam želijo priti. Imajo pripravljene strategije, načrte digitalne transformacije in ambiciozne razvojne cilje.
Urša Horvat 7. 9. 2026 | 09:54
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

Šport

NogometKolesarstvoVueltaKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo