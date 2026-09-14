Celje pripravlja veliko menjavo na klopi

Aktualnim slovenskim prvakom iz Celja se tik pred začetkom ligaškega dela evropske lige očitno obeta velika sprememba. Po informacijah Ekipe so vodilni možje kluba vse bližje odločitvi, da se razidejo s trenerjem Vitorjem Campelosom, prva želja za njegovega naslednika pa je zelo dobro znano slovensko ime.

Športni direktor Celja Genadij Golubin naj bi se že danes sestal s trenerjem Kopra Zoranom Zeljkovićem, ob tem pa naj bi bili Celjani za njegov prihod pripravljeni Kopru plačati visoko odškodnino.

Do morebitne menjave sicer prihaja v zelo občutljivem trenutku. Celje bo namreč že v sredo na BayAreni proti Bayerju iz Leverkusna začelo nastope v ligaškem delu evropske lige, Campelos pa bi si pred enim največjih izzivov sezone težko želel bolj nemirnega dogajanja v ozadju.

Dva zaporedna prvenstvena poraza

Portugalčev položaj se je močno poslabšal predvsem zaradi rezultatov v domačem prvenstvu. Celjani so najprej doma z 0:1 izgubili prav proti Zeljkovićevemu Kopru, konec tedna pa so v Stožicah zapravili vodstvo in proti Bravu izgubili z 1:2. To je bil njihov drugi zaporedni prvenstveni poraz.

Celje je tako po devetih krogih z 11 točkami in ob tekmi manj šele na sedmem mestu ter za vodilnim Mariborom zaostaja že osem točk. Vijoličasti so v nedeljo v Domžalah premagali Radomlje s 3:0, medtem ko so aktualni prvaki, ki so sezono začeli z jasnim ciljem, da prvič v zgodovini kluba ubranijo naslov državnega prvaka, znova ostali praznih rok.

Po poročanju Ekipe pa rezultati niso edini razlog za nezadovoljstvo vodstva. Campelos naj bi vse težje obvladoval tudi slačilnico. Portugalec velja za precej bolj umirjenega in demokratičnega trenerja, takšen pristop pa naj v celjski zasedbi, polni močnih osebnosti, ne bi prinesel želenega učinka.

Zeljković bi se vrnil tja, kjer je začel

Če bi Celjani res izbrali Zeljkovića, bi se 46-letni Ljubljančan vrnil v okolje, ki ga dobro pozna. Prav v Celju je namreč med letoma 2017 in 2018 kot pomočnik Dušana Kosića naredil prve resnejše korake v članskem trenerskem nogometu. Pozneje je samostojno vodil Ilirijo, Krko, Koper in Olimpijo, nato pa se preizkusil še pri latvijskem klubu Auda in ruski Rodini.

Na Bonifiko se je vrnil lani in Koper hitro znova vključil v boj za vrh slovenskega prvenstva. Primorci so pod njegovim vodstvom minulo sezono končali na drugem mestu, tudi v novo pa so vstopili precej bolje od Celjanov.

Zeljković je s Koprom v prvi epizodi že osvojil slovenski pokal, v sezoni 2021/22 pa je bil vse do zaključka prvenstva v igri tudi za naslov državnega prvaka.

V igri še dve zveneči imeni

Zeljković pa ni edino ime, o katerem razmišljajo v Celju. Po informacijah Ekipe se kot možna naslednika Campelosa omenjata še Nenad Bjelica in Slaviša Jokanović, ki sta trenutno brez kluba.

Bjelico so s Celjem v preteklosti že povezovali, Hrvat pa ima za seboj precej bogate izkušnje pri Dinamu iz Zagreba, Unionu Berlinu, Trabzonsporju in Osijeku. Jokanović je med drugim vodil Fulham, Watford, Sheffield United, moskovski Dinamo in Partizan.

Za zdaj uradne potrditve o Campelosovem odhodu še ni, njegovo ime pa je še vedno navedeno na spletni strani Celja kot ime glavnega trenerja. Toda če se bodo današnji pogovori razvili v smer, o kateri poroča Ekipa, bi lahko prvaki novega trenerja dobili že zelo kmalu.