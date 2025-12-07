Celje s prepričljivo popotnico za na Reko

S tekmo Celja in Primorja se je končal jesenski del domačega prvenstva. Prepričljivo so ga s 4:1 dobili Celjani, ki bodo v 1. spomladanskem kolu, konec januarja, po zmagi proti Ajdovcem začeli s prednostjo 12 točk pred tekmeci. Primorje ostaja na predzadnjem mestu s 15 točkami oziroma tremi več od Domžal.

Celjani so se po pokalnem izpadu proti Olimpiji in pred četrtkovim obračunom v konferenčni ligi v Kvarnerju proti Rijeki tokrat na domačem igrišču redstavili z zelo premešano enajsterico.

Kljub temu so imeli pobudo, povedli pa z zvrhano mero sreče v 12. minuti, potem ko je strel Andreja Kotnika s 25 m oplazil Stefana Melentijevića in končal za hrbtom Denisa Pintola.

V 26. minuti je bil natančen Gašper Vodeb s prvim golom v sezoni in prvencem v dresu Celja, potem ko je po podaji Rudija Požega Vancaša mirno premagal Pintola.

Na drugi strani so takoj znova zapretili gosti, a je strel Harisa Kadrića Nino Vukasović z dobrim posredovanjem usmeril za las mimo vrat. Bolje se je Kadrić odrezal v 30. minuti, ko je prišel do žoge po nespametni podaji Kotnika proti vratarju. Žoga je pod Žanom Lukom Lebanom nekako končala v mreži za znižanje na 1:2.

V mestnih derbijih je Bravo v zadnjem obdobju uspešnejši od Olimpije. FOTO: Črt Piksi/Delo

V nadaljevanju prvega polčasa je bilo bolj malo priložnosti, v 56. minuti pa je po uigrani akciji iz kota po podaji Kotnika zadel Požeg Vancaš. Zanj je bil to drugi gol za Celje, tudi prvega je dal Primorju.

Ajdovci so le minuto po prejetem golu zatresli vratnico, znova pa je bil nesrečnik Elian Demirović. Vseeno pa je glavni sodnik Daniel Novarlić kmalu za tem šel na ogled posnetka in po igranju z roko Matije Bobna v isti akciji dosodil enajstmetrovko. Kadriću je Leban sicer dobro odmerjen strel ubranil.

Celjani so ohranjali popoln nadzor nad dogajanjem na zelenici, posledica je bil tudi četrti gol. Med strelce se je vpisal tudi Matej Poplatnik, ki je iz neposredne bližine v mrežo pospravil odbitek po strelu Kotnika.

Mestni derbi Bravu

Nogometaši Brava ostajajo črna mačka mestnim tekmecem. Olimpija jih je v zadnjih tekmah premagala le enkrat, tokrat pa je petič v tem obdobju izgubila. Zeleno-beli so sicer imeli terensko premoč, a Bravo je bil nevarnejši in bi lahko zmagal tudi z višjo razliko. S tremmi točkami je Bravo, ki je z izidom 2:1 dobil tudi prvo medsebojno tekmo v sezoni, obdržal četrto mesto, pred Olimpijo ima zdaj tri točke prednosti.

Že kmalu, v 6. minuti je Aldin Jakupović ušel Olimpijini obrambi, prišel z oči v oči z vratarjem Matevžem Dajčarjem, a je ta njegov strel odbil v kot. Toda po kotu je vendarle moral po žogo v mrežo, gostujoča obramba ni dobro pazila na Nathana Monzangoja, ki je z glavo dovolj natančno ciljal.

V drugem delu se položaj na igrišču ni spremenil. Olimpija je imela jalovo terensko premoč, tekmec pa je nizal priložnosti. Predvsem Jakupović, nekdanji mladinec Olimpije, je povzročal velike težave obrambi, bil pa je tudi strelec drugega gola v 56. minuti.

Jakupoviću so v nadaljevanju še en gol razveljavili, na drugi strani pa veliko razburljivih dogodkov ni bilo, domači vratar je moral resneje posredovati v 72. minuti, ko je žogo po poskusu Dimitra Mitrovskega žogo odbil v kot, v 88. minuti pa je tudi prejel zadetek. Z desne strani je prosti strel izvedel Mitrovski, pred vrati pa je žogo v gol preusmeril Marko Brest.