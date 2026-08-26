Darežljiva Uefa: znano, koliko prinaša Celju liga prvakov

Bo Štajerska četrtič doslej dobila udeleženca Uefine lige prvakov, najmočnejšega nogometnega tekmovanja na svetu? To je vprašanje pred nocojšnjo tekmo med Celjem in Slovanom, potem ko je bilo v Bratislavi 1: 1. Na mizi bosta 30 milijonov evrov vredna Uefina nagrada in skok v družbo Reala, Barcelone, PSG, Bayerna ...

Celjani so prejšnji teden prvič slišali znamenito himno lige prvakov – to predvajajo že v zadnjem kolu kvalifikacij –, drevi bodo lovili še podvig, ki bi sodil med največje dosežke slovenskega športa. Podrobno smo razčlenili denarne nagrade v ligi prvakov in evropski ligi, Celjani si lahko v vsakem primeru obetajo najmanj 12 milijonov evrov, v resnici še veliko več. Podrobna analiza v nadaljevanju članka. Posebej bodite pozorni na ...