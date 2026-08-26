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Nogomet

Darežljiva Uefa: znano, koliko prinaša Celju liga prvakov

Pred nogometaši Celja je zadnja ovira na poti do uvrstitve v Uefino ligo prvakov. Podrobno smo razčlenili denarne nagrade v ligi prvakov in evropski ligi.
Če se bo Celjanom nocoj izšlo, bodo v igri za pokal lige prvakov. FOTO: Angelika Warmuth/Reuters
Galerija
Če se bo Celjanom nocoj izšlo, bodo v igri za pokal lige prvakov. FOTO: Angelika Warmuth/Reuters
Jernej Suhadolnik
26. 8. 2026 | 04:30
3:30
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Bo Štajerska četrtič doslej dobila udeleženca Uefine lige prvakov, najmočnejšega nogometnega tekmovanja na svetu? To je vprašanje pred nocojšnjo tekmo med Celjem in Slovanom, potem ko je bilo v Bratislavi 1: 1. Na mizi bosta 30 milijonov evrov vredna Uefina nagrada in skok v družbo Reala, Barcelone, PSG, Bayerna ...

Celjani so prejšnji teden prvič slišali znamenito himno lige prvakov – to predvajajo že v zadnjem kolu kvalifikacij –, drevi bodo lovili še podvig, ki bi sodil med največje dosežke slovenskega športa. Podrobno smo razčlenili denarne nagrade v ligi prvakov in evropski ligi, Celjani si lahko v vsakem primeru obetajo najmanj 12 milijonov evrov, v resnici še veliko več. Podrobna analiza v nadaljevanju članka. Posebej bodite pozorni na ...

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Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

Šport

NogometKolesarstvoVueltaKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

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