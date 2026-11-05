Zgodovinski večer za Celjane, ki so v ligi Evropa premagali graški Sturm

Nogometaši Celja so v 4. krogu evropske lige v Gradcu premagali Sturm s 3:2 (2:1). To je bila sploh prva zmaga Celjanov v tem tekmovanju. Slovenski prvak, ki je pred gostovanjem v Gradcu izgubil z Bayerjem Leverkusnom in Omonio ter remiziral s Salzburgom, je tudi proti drugemu avstrijskemu tekmecu pokazal obetavno in predvsem učinkovito predstavo. Z dvema zadetkoma je bil junak tekme Svit Sešlar.

Čeprav je imela evrsko petkrat dražja zasedba, ki je med drugim v prejšnjem krogu ugnala Marseille, večji del tekme terensko premoč, pa so Celjani znali unovčiti svoje priložnosti, junak pa je bil z dvema goloma Svit Sešlar.

Celjane po gostovanju v Gradcu 26. novembra čaka še gostovanje pri Ferencvarosu, 10. decembra bodo gostili Olympiacos, 21. januarja bodo v gosteh igrali proti Ararat-Armenii, za konec pa bodo 28. januarja gostili NEC Nijmegen. Avstrijci, pri katerih je tekmo v zvezni vrsti kot običajno začel kapetan Jon Gorenc Stankovič, so bili v začetnem obdobju tisti, ki so več pritiskali, več streljali, toda Celjani so prvi zadeli.

V 29. minuti so si domači privoščili napako, ko je Valmir Matsohi z glavo poskušal žogo podati nazaj, a jo je Svit Sešlar prestregel in sam stekel proti vratarju Sturma ter ga premagal za 1:0. Benjamin Verbič je v 37. minuti nevarno poskusil, vendar se je z obrambo izkazal Ammar Helac, tako kot takoj zatem po strelu Vetona Tushe.

V 40. pa je drugi strelec avstrijske lige Oumar Diakite izid poravnal, ko je z nekaj sreče prišle do žoge in jo z desetih metrov poslal pod prečko. Toda razpoloženi Verbič je hitro odgovoril in s podobnega položaja kot v 37. zadel v 45. minuti, ko je z leve strani prodrl v kazenski prostor in žogo poslal v mrežo.

V 48. minuti so izbranci Zorana Zeljkovića znova zadeli, ko je streljal Tusha, a so sodniki gol razveljavili zaradi njegovega prekrška v napadu. Takoj zatem je Diakite imel na nogi izenačenje, a žogo z desetih metrov poslal malo mimo vrat, zatem so imeli domači še tri lepe priložnosti, toda Celjani so novo svojo unovčili v 73. minuti.

Takrat je Sešlar v globino poslal Blaža Kramerja, ki je streljal, odbito žogo pa je prav Sešlar poslal v mrežo za 3:1. To je bila dovolj velika prednost, da so gosti kljub pritisku in še enemu Diakitejevem golu v 93. minuti zadržali prednost do konca.