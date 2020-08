FOTO:Celje v Budimpešti za še več denarja, ugleda, spoštovanja

Ljubljana - Maribor sedemkrat, Olimpija dvakrat in Koper so v zadnjih desetih letih zastopali slovenski klubski nogomet v kvalifikacijah za ligo prvakov. Trojico bo dopolnil letošnji državni prvak Celje z današnjim (19.00) prvim in edinim dvobojem 1. kola kvalifikacij na nevtralnem štadionu Ferenca Szusze v Budimpešti, na katerem domuje eden od najslavnejših madžarskih klubov Ujpest. Prvi tekmec na najvišji klubski ravni je premagljivi, a vse prej kot nemočni irski prvak Dundalk.Le Mariborčani so kvalifikacije dvakrat zapeljali v paradiž, še trikrat do evropske lige, Koper in Olimpija sta se vselej spotaknila na prvi oviri. ...