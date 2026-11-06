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Nogomet

Celje v ekstazi, Zeljković pa zahteva več: Takega nogometa si ne želim igrati

Celjani so s 3:2 ugnali Sturm in ostali v igri za napredovanje, trener Zoran Zeljković pa kljub zgodovinski zmagi vidi še precej prostora za napredek.
Celje ob uspehih v evropski ligi stopnjuje formo tudi v domačem prvenstvu, kjer zaseda peto mesto. Na zadnjih štirih ligaških tekmah je dvakrat zmagalo in dvakrat remiziralo. FOTO: Jure Makovec/AFP
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Celje ob uspehih v evropski ligi stopnjuje formo tudi v domačem prvenstvu, kjer zaseda peto mesto. Na zadnjih štirih ligaških tekmah je dvakrat zmagalo in dvakrat remiziralo. FOTO: Jure Makovec/AFP
B. P., STA
6. 11. 2026 | 09:41
6. 11. 2026 | 09:43
5:04
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Nogometaši Celja so v 4. krogu evropske lige zabeležili prvo zmago. V četrtek so bili s 3:2 boljši od Sturma iz Gradca, s tem pa ohranili odprta vrata za uvrstitev med najboljših 24 v ligaškem delu.

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Zgodovinski večer za Celjane, ki so v ligi Evropa premagali graški Sturm

Trener Zoran Zeljković je po tekmi poudaril, da gre za pomemben cilj, v katerega morajo Celjani verjeti.

»Sanje niso prepovedane. Fantom sem v slačilnici pred tekmo rekel, da nas samo zmaga drži v igri za napredovanje v končnico evropske lige. Tako smo tudi igrali in bili na trenutke zelo hrabri,« je po prvi zmagi grofov v drugem najkakovostnejšem evropskem klubskem tekmovanju dejal Zeljković.

Celje ima po štirih krogih štiri točke in je na 25. mestu razpredelnice. Do konca ligaškega dela ga čakajo še štiri tekme. Po novembrskem reprezentančnem premoru bo 26. novembra gostovalo pri Ferencvarosu, 10. decembra bo gostilo Olympiakos, januarja pa ga čakata še gostovanje pri Ararat-Armenii in domači dvoboj z NEC Nijmegenom.

»Prvo zmago si najbolj zapomniš«

Zeljković je ocenil, da je bila tekma, v kateri so Celjani hitro povedli, a nato morali po izenačenju Gradca znova iskati svoje priložnosti, izredno težka.

»Zaradi tega si jo bomo zapomnili predvsem po prvih treh točkah. Prvo zmago si tako ali tako nekako najbolj zapomniš. Ta je zelo pomembna za našo samozavest, sploh pa sem vesel zaradi fantov, ki so se zanjo nagarali,« je poudaril trener.

Celjani so po bolečem domačem porazu proti Omonii iz Nikozije z 0:3 pred tremi tedni obrnili rezultatsko krivuljo. Nato so remizirali s favoriziranim Salzburgom, v Gradcu pa naredili še korak naprej in prišli do prve zmage.

»Četudi je bil rezultat takrat za nas zelo slab zaradi številnih individualnih napak, sem že proti Omonii v igri videl veliko dobrih stvari. Od takrat smo iz tekme v tekmo počasi rasli, veliko bolj smo disciplinirani pri naši igri,« je menil Zeljković.

Obenem si želi še boljše igre v napadu.

»Danes so bile točke pomembne, ampak takega nogometa si ravno ne želim igrati,« je dejal Zeljković, ki bi si želel, da bi imelo Celje več posesti. »Vem, česa so ti fantje sposobni, ko imajo žogo v posesti, danes pa smo vseeno preveč izgubljali žogo.«

V drugem polčasu je pri izidu 2:1 in močnem pritisku tekmecev okrepil zadnjo vrsto. »Prilagodili smo se, ker je tekmec uporabljal predložke v globino, zato sem se odločil za dodatnega centralnega branilca.«

Verbič: To je bil recept za uspeh

O drugačni, bolj preudarni taktiki Celja je spregovoril tudi strelec drugega zadetka Benjamin Verbič.

»Malce manj smo držali žogo v nogah kot ponavadi, ampak to je bil danes recept za uspeh. Bolj smo prežali na protinapade, hitro iz enega zadeli, potem tudi iz drugega in si priigrali tri točke,« je ocenil.

Izkušenega vezista je navdušila tudi podpora celjskih navijačev v Gradcu.

»Presenetilo nas je, koliko celjskih navijačev je prišlo navijat, praktično več kot na domačih tekmah državnega prvenstva,« je dejal Verbič, ki je celjske navijače razveselil z lepim zadetkom v 45. minuti za vodstvo z 2:1.

Sešlar: Naenkrat se je vse odprlo

Junak tekme je bil z dvema zadetkoma Svit Sešlar. Oba je dosegel iz protinapadov, pri akciji za 3:1 pa je najprej na majhnem prostoru preigral več nogometašev Sturma.

»Uspelo nam je vzeti žogo. Oni so vršili protipritisk, tako da sem imel takoj štiri igralce okoli sebe, ampak sem instinktivno odreagiral in potem se je naenkrat vse odprlo,« je podoživljal akcijo.

»Podal sem Blažu Kamerju, ki se je odlično premikal v svojo desno, jaz pa sem stekel proti kazenskemu prostoru, saj sem verjel, da se bo žoga odbila. Na koncu me je nogometna sreča tudi nagradila. Vemo, da sem imel težek začetek sezone, zdaj pa se vse skupaj odpira, kar se odraža tudi pri rezultatih cele ekipe,« je dodal prvi ustvarjalec celjskega napada.

Celjani zdaj upajo, da bodo rezultatski nalet nadaljevali tudi 26. novembra, ko se bodo po vmesnem premoru za reprezentančno akcijo pomerili s Ferencvarosem.

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