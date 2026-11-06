Celje vladar Štajerske, zdaj si mora povrniti Slovenijo

Podvig Celja v Gradcu v 4. kolu evropske lige proti favoriziranemu avstrijskemu podprvaku Sturmu s 3:2 (Svit Sešlar 2., Benjamin Verbič 45.) je slovenskega nogometnega prvaka postavil v povsem drugačen položaj za zaključni del leta: Celjani so zadržali korak za napredovanje v dodatne kvalifikacije za osmino finala in se še dodatno okrepili z dozo samozavesti za šampionsko bitko na domači fronti. Na njej bodo v nedeljski zadnji tekmi 15. kola 1. SNL gostovali v Domžalah pri Radomljah. Celjani se lahko ponosno postavljajo z nazivom vladarjev Štajerske po taktično odlično izpeljani tekmi, v kateri so pokazali homogenost, bojevitost, zrelost in moštveni duh. V strelcu dveh golov Sešlarju in mojstrovini Verbiča pa so imeli tudi dva junaka s potezo več. Svit Sešlar (desno) je z dvema goloma ...