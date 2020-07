FOTO:Celje za skok na vrh s Triglavom, ki mu je zabilo že 16 golov

Ljubljana

Širok mariborski kader bo že danes proti Bravu opazno ožji.

Koliko golov bo Celje nasulo Triglavu? V tej sezoni jih je že 16.

Celjski napadalec Dario Vizinger v lov na Anteja Vukušića.

22:0

je razmerje v golih na zadnjih petih tekmah med Celjem in Triglavom; Celjane krasi bilanca 5-0-0

Vijolična zvezna igralca Amirja Derviševića in Aleksa Pihlerja spet čaka težka naloga proti Bravu, ki mu je v tej sezoni že povzročil preveč gorja. FOTO: Tadej Regent/Delo

- Celje (bo) novi vodilni v 1. SNL. Na ta scenarij se morajo pripraviti predvsem pri Olimpiji, potem ko bo njen prvi izzivalec že drevi igral tekmo 34. kola. Tekmec je pravšnji, to je predzadnji Triglav, ki je z eno nogo že v dodatnih kvalifikacijah za obstanek v ligi. Prva današnja tekma bo v Stožicah, kjer bo gostoval Maribor. Jutri bodo še druge tri tekme z vrhuncem v Murski Soboti, kjer bo gostovala Olimpija.Vijolično vzdušje se je hitro vrnilo v obdobje pred koronskim odmorom, ko so prevladovali negativizem, pesimizem in kritike. Tarča kritik je bil, zdaj je njegov naslednik, ki se sooča z nezadovoljstvom na vseh frontah. Od napovedovanega pohoda proti naslovu prvaka je zdaj celo ogrožena uvrstitev v kvalifikacije za evropsko ligo. Zato tekma z Bravom že sodi v kategorijo »zmaga za vsako ceno«. Ampak tekmovalni izziv je piš v primerjavi s selekcijskim. Bravo ima več potenciala kot Maribor. Ta realnost je nujna za razmislek in izpostavlja selektorje, v ospredju s tistim, ki ga ni več. Pa še: vijolični so stavili na širino igralskega kadra, danes bodo brez treh kaznovanih igralcev, pogrešali bodoinCeljani so previdni, prihajajo močni in odlični Gorenjci. Pa kaj še. Ali veste, kakšna je bilanca zadnjih petih tekem? Pet celjskih zmag z razliko v golih 22:0. V tej sezoni je še bolj zastrašujoča, tri zmage in 16:0. In če si privoščijo spodrsljaj, potem Celjani res ne morejo upati na sanjski razplet sezone. Deloma je sanjska že zdaj. Zdaj imapriložnost, da se približa dosežkom(Kranjčanom je nasul tri gole) in se vrne v boj za strelsko lovoriko. Konec tedna bo imel strelske vaje lahko še v Velenju, medtem ko mora trenerpaziti, da se ne bodo prekurili pred tekmo desetletja naslednjo sredo v Celju.Sežanci so tekmovalci. Vsaj bili so, po kranjski zmagi so namreč že rešeni, zato bo zanimivo videti, kako jih bo nabrusil, ki ve, da je tekma za pobeg iz SNL v nedeljo v Stožicah.V Stožicah je vzniknil Aluminij, kakršen je bil jeseni. Čvrst, bojevit, motiviran, kot letos še ni bil. Trenerje bil prebrisan, z eno samo tekmo si je bržkone rešil stolček, a vodstvo kluba se lahko vpraša, zakaj Aluminij ni bil tak na večini letošnjih tekem. Morda je za igralno podobo na glavo vzrok tudi v tem, da so večino prve enajsterice tvorili slovenski fantje. Tujci so lahko le dodana vrednost, kar so tudi bili. Malo je spet zadišalo po Evropi, naj še bolj.Kaj lahko opravi motiv, bo moč videti v Fazaneriji. Izpraznjena Mura, ki edina spomladi ni zmogla premagati Rudarja, in proti Olimpiji vedno nabrušeni trenerse bosta Ljubljančanom zoperstavila z vsemi orožji. Toda Olimpija je tista, ki uživa, ko trpi, ko dviguje tlak navijačem in predsedniku. Namesto da bi šla po lažji poti, izbere težjo. Tako je prišla že do dveh naslovov pod Mandarićevo taktirko in tudi morebitni tretji ima značilnosti prvih dveh. Morda bo še bolj trpela, saj v Fazaneriji ne boin. A za Olimpijo ne bo odpustkov na poti do naslova, tudi v nedeljo bo trepetala, v sredo v Celju pa sploh. In če se zgodi črn scenarij? Mandarić že ve, kdo bo krivec.Olimpija 65, Celje 64, Maribor 58, Aluminij 54, Mura 50, Bravo 45, CB24 Tabor 40, Domžale 37, Triglav 31, Rudar 10.