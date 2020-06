FOTO:Po zmagi v Stožicah Celjani kujejo načrt za napad na Prekmurje

Ljubljana

Celjski trener Dušan Kosić je bil lahko po zmagi upravičeno zadovoljen. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Safet Hadžić nima miru. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Enajstmetrovko bi moral izvesti Luka Menalo, a je bil prej zamenjan.

Prva strelca Ante Vukušić in Dario Vizinger sta bila neučinkovita.

Luka Bobičanec je odločil dvoboj v Murski Soboti.

Mladi Enrik Ostrc (desno) je pokazal veliko želje, a je bilo premalo za dodano vrednost v ljubljanskem moštvu. FOTO: Voranc Vogel/Delo



Naprej brez lahkomiselnosti

18.

kolo je bilo zadnje, v katerem je izgubilo Celje. Boljša je bila prav Olimpija

Napadalec Ante Vukušić (v zelenem) je zapravil eno od najlepših priložnosti za Ljubljančane. FOTO: Voranc Vogel/Delo



Pozor, tudi Mura je lahko v igri za prvaka

Sobočani (v belih dresih) so ohranili stodstoten niz zmag v nadaljevanju sezone. FOTO: Sobotainfo

FOTO: Zx

Strelec: 0:1 – Lotrič (9); streli: 15:10; na vrata: 5:4; posest žoge v %: 58:46; koti: 5:7; prekrški: 16:19; menjave: Ostrc-Bezjak (67., 6,5), Menalo-Elšnik (67., 6,5), Boakye-Andrejašič (70., 6,5); Novak-Benedičič (62., 6), Božić-Pungaršek (62., 6), Kadušić-Brecl (80., –); rumeni kartoni: Čekiči (30), Vukušić (47), Savić (62); Kerin (4), Plantak (25), Kadušić (55), Ćalušić (72), Pungaršek (74), Marandici (88), Rozman (90).

Maribor : Aluminij 3:0 (1:0)

Štadion Ljudski vrt, sodnik Andrej Žnidaršič (Kranj).

Strelci: 1:0 – Kontek (45, avt.), 2:0 – Zahović (52), 3:0 – Dervišević (84,11-m); Maribor: Pirić, Klinar, Rajčević, Mitrović, Viler (od 40. Milec), Vrhovec (od 77. Dervišević), Cretu, Kronaveter (od 77. Pihler), Mešanović, Bajde (od 69. Santos), Zahović; Aluminij: Janžekovič, Jakšić, Pantalon, Kontek, Ploj (od 60. Vrdoljak), Muminović, Čermak (od 83. Horvat), Marinšek (od 60. Šaka), Matjašič (od 74. Pečnik), Klepač, Živković (od 59. Flakus Bosilj); streli: 18:9; na vrata: 5:1; posest žoge v %: 56:44; koti: 8:2; prekrški: 20:14.

Mura : CB24 Tabor

Štadion v Fazaneriji, sodnik Alen Borošak (Sp. Duplek).



Strelci: 1:0 – Bobičanec (Maroša, 19), 2:0 – Gorenc (Bobičanec, 33), 2:1 – Stevanović (Mihaljević, 52), 2:2 – Sever (Mihaljević, 54), 3:2 – Bobičanec (Horvat, 76); Mura: Obradovič, Kous (od 62. Mandić), Gorenc, Maruško, Šturm, Kouter, Horvat, Cipot (od 62. Šušnjara), Karničnik, Bobičanec (od 87. Šporn), Maroša (od 79. Žižek); CB24 Tabor: Šugić, Yameogo (od 81. Laukžemis), Azinović, Nemanić, Kouao, Zebić, Krivičić (od 90. Grobry), Mihaljević (od 90. Horvat), Babić, Sever, Stevanović (od 81. Stančić); streli: 17:7; na vrata: 9:3; posest žoge v %: 72:28; koti: 8:0; prekrški: 12:12. Triglav : Domžale 1:1 (0:0)

Športni park, sodnik Rade Obrenović (Ljubljana).



Strelca: 1:0 – Bečiri (50), 1:1 – Ibričić (8); Triglav: Arko, Gliha, Milanović, Kumer, Rogelj (od 83. Arh Česen), R. Wilmots, Mertelj, Čerimagić, Janković (od 70. Majcen), Mlakar (od 63. Udovič), Bečiri (od 83. Petric); Domžale: Mulalić, Svetlin (od 73. Vuklišević), Šoštarič Karič, Ilić, Fink, Husmani (od 63. Lazarević), Pišek, Podlogar (od 73. Vuk), Ibričić, Jakupović (od 80. Žinič), Sikimić (od 80. Mavretič); rdeči karton: Šoštarič Karić (77); streli: 3:8; na vrata: 1:4; posest žoge v %: 49:51; koti: 3:12; prekrški: 15:12.

Rudar : Bravo 1:3 (0:3)

Štadion Ob jezeru, sodnik Mihael Antić (Koper).



Strelci: 0:1 – Baturina (Nukić, 17), 0:2 – Baturina (30), 0:3 – Ogrinec (33); 1:3 – Trifković (61, 11-m); Rudar: Radan, Krefl, Kašnik, Pušaver, Džinić, Čosić, Trifković (od 66. Jovanović), Vošnjak (od 40. Črnčič), Radić (od 66. Koprivnik), Kuzmanović, Filipović (od 27. Tomašević); Bravo: Vekić, Trontelj (od 46. Matko), Brekalo, Drkušić, Kurtović, Agboyi, Ogrinec (od 58. Primc), Kramarič, Nukić, Matko, Baturina (od 58. Kancilija); streli: 8:11; na vrata: 5:5; posest žoge v %: 50:50; koti: 5:4; prekrški: 14:12.

Maribor Aluminij danes ob 20.30.

Vrstni red strelcev: 18 – Vizinger, Vukušić, 14 – Lotrič, 12 – Kronaveter, Sikimić; podajalci: 10 – Lotrič, 9 – Vizinger, 8 – Vrbanec, Požeg Vancaš.



Pari 28. kola: Mura – Celje (16. t. m.), Aluminij – CB24 Tabor, Rudar – Domžale, Olimpija – Bravo (vsi 17. t. m.), Triglav – Maribor (18. t. m.).



Vrstni red: Olimpija 53, Celje 51, Maribor 49, Aluminij 45, Mura 44, Bravo 34, CB24 Tabor 29, Triglav 28, Domžale 27, Rudar 10.



- Kako naprej, se je po porazu proti Celju spraševal predsednik Olimpije. Vidno razočarani trenersi prav veliko ne more očitati: zmagalo je letos najboljše moštvo. V prvem polčasu so bili Celjani prehitri in razigrani, v drugem je bila Olimpija krepko boljša, a silno neučinkovita. Zatajila sta prvi strelecin, ki mu je celjski vratarubranil kazenski strel.»O moji usodi odloča predsednik,« ima Hadžić že vrh glave vprašanj o tem, ali ima še Mandarićevo zaupanje. Predsednik je videl veliko, slišal še več. Odvisno, kdo ga je nagovarjal. Na druga vprašanja je Hadžić odgovarjal brez dlake na jeziku in pomislekov.»Prvi izvajalec enajstmetrovke je, drugi Ante, tretji Čekiči,« je bil jasen. Streljal je – in to zelo slabo – Albanec. Enajstmetrovke zeleno-belim ne gredo od nog. Zgrešili so jih že pet v tej sezoni. Ne gre jim tudi prvih petnajst, dvajset minut tekem ...»Nismo začeli tako, kot bi morali. Celje se je postavilo čvrsto in nas onemogočilo. Privoščili smo si nekaj napak, za eno bili kaznovani, in nismo osvajali »drugih« žog. Zato je Celje lahko izvajalo pritisk.« Hadžić je povedal vse, kar je moral, da bi lahko pojasnil odločilni del tekme. Podlegel je tudi ugajanju. Sežansko odkritjeni bil kos nalogi, a šampionske bitke bijejo izkušeni ().Povrhu so zatajile merske naprave najboljših strelcev. Vukušić je v prvem polčasu zgrešil prazna vrata s 5 m, v drugem je spodrsljaju dodal še dva, tri. Tudi Celje je imelo svojega Anteja v podobi. Kot da najboljša strelca lige nista želela odločiti, kdo si bolj zasluži strelsko lovoriko.Nekaj je bilo tudi dobrega in vidnega v drugem polčasu. Olimpija v zaključnih minutah ni kazala znakov utrujenosti, Celje se je že pošteno opotekalo. Olimpija ima vidno rezervo in nesporno posamično kakovost, ki ji manjka le še odločnejši voljni moment in vodja v moštvu, ki bi »udaril po mizi«. Kapetan, ki naj bi imel to moč, je imel več dela s svojo igro kot s »preganjanjem« svojih vojščakov.Prekmurski peklenšček pri Celjuje zabil edini gol, svojega štirinajstega v sezoni. Bil je na pravem mestu v pravem trenutku in ni bilo tako lahko zabiti, kot se je zdelo. Iz prvega dotika. Njegovi soigralci so bili zbrani in disciplinirani.»Samo, da ostanemo na trdnih tleh. Bojim se lahkomiselnosti, zato tudi povzdignem glas, naj ostajajo pridni in delavni,« je trenerrazkril prijeme, ki držijo skupaj moštvo. O igri tudi ni imel česa skrivati, o njej je povedal: »Naša odlika so hitri prehodi. Veliko dirjamo gor in dol, smo dinamični. Zaradi napak smo lovili sapo in ne zaradi pomanjkanja moči. V zmago smo verjeli, četudi je Olimpija zapravila res nekaj izjemnih priložnosti. A tudi mi bi lahko povišali prednost.«Celje je prvič v sezoni premagalo Olimpijo, ta je še vedno prva in narekuje ritem. Zadnjo četrtino prvenstva bo nadaljevala z mestnim derbijem proti Bravu, Celje gre v vročo Mursko Soboto. Mura niza zmage, Sežančane je že imela na kolenih, jim dovolila, da so vstali, a jih je s projektilom dokončno ustavil še eden od odličnih Lukatov, međimurski Bobičanec. Zmaga proti Celju bi pomenila, da je še en kandidat več za prvaka.Mandarić odloča, a kaj pravi preteklost. Pred dvema letoma je po 1:1 v Celju (28. kolo) želel zamenjati. Prednost pred Mariborom je v dveh tednih skopnela z desetih točk na tri (64:61). Po 29. kolu le še na točko, sledilo je še senzacionalnih 0:0 proti Ankaranu. V 34. kolo v derbi z Mariborom je šla Olimpija z zaostankom in se v velikem slogu izvlekla ter zmagovalni derbi v Ljudskem vrtu na koncu spremenila v najuspešnejšo sezono z dvojno lovoriko. Če ne štejemo izpada iz Evrope v 1. kolu kvalifikacij.