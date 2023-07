Celjske ambicije preizkuša klub, ki je brusil Zlatka Zahovića

V nadaljevanju preberite:

Na evropskem nogometnem odru bosta po sinočnjem Olimpijinem gostovanju v bolgarskem Razgradu pri Ludogorcu drevi v 2. kolu kvalifikacij za konferenčno ligo zaplesala še Celje in Maribor. Portugalska Vitoria je nasprotnik slovenskih podprvakov in je nekaj drugega, razred ali dva močnejša in prekaljena v evropskih bitkah. Preizkusila bo tudi celjske šampionske ambicije. Mariborčane na gostovanju v Luksemburgu čaka zahtevnejši tekmec kot je bila Birkirkara. Tener Damir Krznar meni, da je Differdange tehnično bolj dovršen.