Celjska avtocesta do naslova, Olimpija še lovi Evropo

Brez večjih presenečenj v 29. kolu, Celjanov ne bo več ujel nihče – Precej bolj napeto je v boju za Evropo

Vsi glavni favoriti v prvi ligi Telemach, razen Mariborčanov, ki so minuli konec tedna počivali, so tokrat prišli do popolnega izplena. Celjani imajo na vrhu lepo prednost, vse drugo kot njihov naslov prvaka bi bilo presenečenje. Precej bolj napeto je v boju za drugo mesto, kjer bodo očitno odločali medsebojni obračuni v sami končnici tekmovanja. Četudi je bilo po odhodu Alberta Riere v nemško bundesligo k Frankfurtu veliko dvomov, bodo celjski nogometaši vseeno dvignili lovoriko prvakov prve lige Telemach. V 29. kolu so zanesljivo in rutinirano premagali Kalcer Radomlje s 3:1 in sedem tekem pred koncem lige prednost pred Koprčani povišali na 13 točk. Pod novim trenerjem Vitorjem Campelosem so grofje zanesljivi, na zadnjih petih tekmah pa še ne poznajo poraza. Vitor Campelos bo Celjane ...