Celjska igra z ognjem, Rierova pošast prvič pod taktirko neizkušenega trenerja

Celjska nogometna zgodba danes dobiva novo poglavje. V tekmi 20. kola 1. SNL (17.30) bo Celjane na štadionu Z'dežele prvič vodil Ivan Majevski, 37-letni Belorus iz ožjega strokovnega štaba Alberta Riere. Odhod Španca je obudil upanja tekmecev, predvsem Koprčanov in Mariborčanov, o tem, da bi se celjska vladavina v tej sezoni lahko vsaj zamajala, če ne celo končala. Prvi delni odgovor o tem, kako zahtevna bo pot do naslova prvaka, bo dal dvoboj Celja in tudi v novem letu pod taktirko pogumnega trenerja Jugoslava Trenčovskega nevarnega Kalcerja iz Radomelj.

Rierovega odhoda v bundesligo v Frankfurt ni bilo mogoče preprečiti, je priznal tudi prvi mož Celja Valerij Kolotilo. Moskovski Spartak, beograjska Crvena zvezda, zagrebški Dinamo in Ludogorec so bili za ambicioznega Španca premajhen izziv. »Denarno najboljša je bila Spartakova, a ni želel oditi, ker ne igra v Evropi,« je za Sportklub še odkril Kolotilo. Realno odhod ne spreminja veliko tekmovalnega, Celjani na igrišču ne bodo izgubili znanja in moči, temveč so ostali le brez karizmatičnega, ustvarjalnega in avtoritativnega vodje v slačilnici in ob igrišču. Tudi nihče nima pomislekov o tem, da bi lahko kdo brez težav stopil v velike Špančeve čevlje.