    PREMIUM   D+   |   Nogomet

    Celjska igra z ognjem, Rierova pošast prvič pod taktirko neizkušenega trenerja

    Današnji dan bo poseben, v tekmi 20. kola 1. SNL bo Celjane na štadionu Z'dežele proti Radomljam prvič vodil Ivan Majevski.
    Vse oči v Celju bodo danes uprte v Belorusa Ivana Majevskega (v sredini), ki je na celjskem trenerskem stolčku nasledil Alberta Riero. Foto NK Celje/facebook
    Vse oči v Celju bodo danes uprte v Belorusa Ivana Majevskega (v sredini), ki je na celjskem trenerskem stolčku nasledil Alberta Riero. Foto NK Celje/facebook
    Gorazd Nejedly
    4. 2. 2026 | 09:10
    4. 2. 2026 | 09:15
    5:11
    Celjska nogometna zgodba danes dobiva novo poglavje. V tekmi 20. kola 1. SNL (17.30) bo Celjane na štadionu Z'dežele prvič vodil Ivan Majevski, 37-letni Belorus iz ožjega strokovnega štaba Alberta Riere. Odhod Španca je obudil upanja tekmecev, predvsem Koprčanov in Mariborčanov, o tem, da bi se celjska vladavina v tej sezoni lahko vsaj zamajala, če ne celo končala. Prvi delni odgovor o tem, kako zahtevna bo pot do naslova prvaka, bo dal dvoboj Celja in tudi v novem letu pod taktirko pogumnega trenerja Jugoslava Trenčovskega nevarnega Kalcerja iz Radomelj.

    Rierovega odhoda v bundesligo v Frankfurt ni bilo mogoče preprečiti, je priznal tudi prvi mož Celja Valerij Kolotilo. Moskovski Spartak, beograjska Crvena zvezda, zagrebški Dinamo in Ludogorec so bili za ambicioznega Španca premajhen izziv. »Denarno najboljša je bila Spartakova, a ni želel oditi, ker ne igra v Evropi,« je za Sportklub še odkril Kolotilo. Realno odhod ne spreminja veliko tekmovalnega, Celjani na igrišču ne bodo izgubili znanja in moči, temveč so ostali le brez karizmatičnega, ustvarjalnega in avtoritativnega vodje v slačilnici in ob igrišču. Tudi nihče nima pomislekov o tem, da bi lahko kdo brez težav stopil v velike Špančeve čevlje.

    Novice  |  Svet
    Globalno

    Zahod in Ukrajina potapljata rusko floto v senci

    Prihodki Rusije od nafte in plina bodo morda kmalu padli pod deset milijard dolarjev na mesec, kar bi močno prizadelo državne finance.
    The Economist 3. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Jeffrey Epstein

    V Epsteinovih dokumentih šokanten mail o »dojenčku« iz Afrike

    Dokumenti prikazujejo, kako so ekskluzivne povezave in družbeni vpliv pomagali ohranjati skrivni svet zlorab.
    3. 2. 2026 | 10:53
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Freund: Ali je Peter že kaj zaskrbljen zaradi Domna?

    Domen Prevc se že zelo veseli svojih prvih olimpijskih iger, ki se bodo v petek začele v Italiji. V Predazzu si želi doseči nekaj posebnega s sestro Niko.
    Miha Šimnovec 3. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
