Celjska ovira: veliki klub s skalpom Barcelone

Ko običajen nogometni privrženec pomisli na Slovan iz Bratislave, jutrišnjega tekmeca Celjanov na odločilni tekmi za uvrstitev v prestižno Uefino ligo prvakov, se še zdaleč ne zdrzne tako, kot bi se v primeru katerega od klubov iz zahodne Evrope. Toda slovaški nogometni velikan ohranja izjemno tradicijo, ponaša se s spoštovanja vrednimi zmagami, tudi na mednarodni sceni, in kot edini v državi z navijaško bazo od Bratislave na skrajnem zahodu do vasic ob meji s Poljsko, z Ukrajino in Madžarsko.

Po športnih podvigih je Slovaška zunaj meja najbolj prepoznavna na ledenih ploskvah ter med slalomisti na divjih vodah. Nogomet pa ohranja dolgo tradicijo in tujcem ne povsem znano zgodbo o tem, da je ob beograjskem zmagoslavju za naslov evropskih prvakov, leta 1976, pri češkoslovaški reprezentanci, ki je bila takrat boljša od favorizirane ZR Nemčije, v prvi enajsterici igralo sedem Slovakov, med njimi jih je kar pet prišlo iz omenjenega bratislavskega kluba. Ta je v nekdanji federaciji ohranjal sloves valilnice odličnih nogometašev, ne nazadnje je bil prvi klub iz nekdanjega vzhodnega bloka z lovoriko v takrat močnem pokalu pokalnih zmagovalcev – v odlični finalni predstavi v Baslu je maja 1969 s 3:2 ugnal Barcleono.