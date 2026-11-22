Eno redkih pomenljivih športnih predvolilnih front v lokalnih bitkah za šerifovanje je sprožil tujec. Ruski Ukrajinec Valerij Kolotilo, prvi mož Nogometnega kluba Celje in desna roka glavnega vlagatelja, rusko-britanskega poslovneža Maxima Demina, je okrcal starega novega župana Matijo Kovača ter njegovo garnituro sodelavcev oziroma njihovo razumevanje javno-zasebnega partnerskega sodelovanja. Po Kolotilovem prepričanju ima mestna občina diskriminatoren odnos do nogometnega kluba, ki se kaže v previsoki najemnini. Kolotilova kritika je bila slišana, odmevna, toda tudi neprijazno sprejeta in razumljena. Vzrok pa preprost in tipično slovenceljski: zmagovalce je ujezilo, da jo je sprožil kot podpornik tabora nekdanjega dolgoletnega župana in Kovačevega tekmeca Bojana Šrota. Prvi mož ...