Celjski krvniki so si polomili zobe v Madridu in Londonu

Prva četrtfinalna dejanja v evropski ligi so se izšla po željah Aston Ville in Freiburga v EL, v Bragi in Portu pa ni bilo zmagovalca. V konferenčni ligi so bili brez prejetega gola uspešni vsi gostitelji – Rayo Vallecano, Mainz, Crystal Palace in Šahtar.

Angleška lekcija v Bologni

Nogometaši Aston Ville so svojo kakovost potrdili tudi na vročem gostovanju v Italiji. Proti Bologni so temelje za zmago postavili ob koncu prvega polčasa, ko je v 40. minuti mrežo načel Ezri Konsa. V drugem delu je na sceno stopil prvi zvezdnik ekipe Ollie Watkins; najprej je v 51. minuti podvojil prednost, nato pa v sodnikovem dodatku (94.) s svojim drugim zadetkom postavil končnih 3:1. Domači upe je za kratek čas obudil Jonathan Rowe, a so bili Angleži v ključnih trenutkih premočni.

Nemški stroj ustavil Galicijce

Freiburg je bil gospodar igrišča proti španski Celti iz Viga. Nemci so odpor gostov strli že zgodaj; Vincenzo Grifo je zadel v 10. minuti, Jan-Niklas Beste pa je po pol ure igre prednost povišal na 2:0. Piko na i suvereni predstavi je v 78. minuti postavil izkušeni Matthias Ginter.

Vincenzo Grifo je že v 10. minuti sprožil polom Celte v Freiburgu. FOTO: Robin Rudel/Reuters

Avtogol s 40 m

Manj odločena sta preostala dva para. Porto in Nottingham Forest sta se na stadionu Dragão razšla z neodločenim izidom (1:1), kar pred povratno tekmo na Otoku daje rahlo psihološko prednost Angležem. Domači so sicer povedli prek Williama Gomesa (11.), a je le dve minuti pozneje nesrečni Martim Fernandes z avtogolom s 40 m presenetil vratarja, slovenskega rablja z evropskega prvenstva Dioga Costo.

Z 1:1 sta se razšla tudi Braga in seviljski Betis.

Zmagovalci se bodo v polfinalnih bojih srečali 30. t. m. in 7. maja. Veliki finale EL bo 20. maja gostil Bešiktašev stadion v Istanbulu.

Konferenčna liga: Prepričljivi gostitelji

Prvi polčas četrtfinalnih obračunov v KL je minil v znaku gostiteljev. S suverenimi predstavami so si na stežaj odprli vrata v polfinale. Povratna srečanja, ki bodo na sporedu 16. aprila, bodo tako za večino poražencev zahtevala prvovrstni športni preobrat.

Nogometaši AEK so imeli v Madridu številčno podporo navijačev, ki pa so jih razočarali. FOTO: Gonzalo Fuentes/Reuters

Madridčani kaznovali krvnike Celjanov

V Madridu je Rayo Vallecano s 3:0 nadigral atenski AEK, ki je v osmini finala končal pot slovenskega prvaka Celja. Španska zasedba je povedla že v drugi minuti prek Iliasa Akhomacha, Unai Lopez pa je v sodnikovem dodatku prvega polčasa poskrbel za mirno nadaljevanje. Končni izid je v 74. minuti zanesljivo z bele točke postavil Isi Palazón.

Londonski »orli« leteli

Podoben scenarij se je odvil v Londonu, kjer je Crystal Palace s stadiona Selhurst Park s tremi žogami v mreži odpravil Fiorentino. Italijani, ki so v preteklih sezonah dvakrat igrali v finalu tega tekmovanja, so klonili po golih Jeana-Philippa Matetaja z enajstmetrovke (24.) in Tyricka Mitchella (31.). Piko na i visoki zmagi Angležev je v izdihljajih tekme postavil Ismaïla Sarr.

Vratar Fiorentine David De Gea ni imel razlogov za zadovoljstvo v Londonu. FOTO: Dylan Martinez/Reuters

Šahtar strl odpor v Krakovu

Ukrajinski Šahtar, ki zaradi vojnih razmer svoje domače tekme gosti v poljskem Krakovu, je odpor nizozemskega AZ Alkmaarja zlomil v zadnji četrtini srečanja. Mrežo je v 72. minuti načel Pedrinho, nato pa je Alisson Santana z dvema hitrima goloma (81. in 83.) poskrbel za visoko prednost pred potovanjem v Alkmaar.

Najboljši padli v Nemčiji

Edino zmago z dvema goloma razlike je zabeležil nemški Mainz, ki je z 2:0 ugnal Strasbourg. Francozi, ki so bili po rednem delu tekmovanja najvišje uvrščeno moštvo, so klonili že v uvodnih dvajsetih minutah, ko sta bila natančna Kaishu Sano in Stefan Posch.

Zmagovalci teh parov se bodo v polfinalu srečali 30. aprila in 7. maja, finale pa bo 27. maja gostil Leipzig.