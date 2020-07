Celjski nogometaši zmagali v Ljubljani

Ljubljana – Nogometaši Celja so v uvodni tekmi 31. kola 1. SNL z 2:1 (0:1) v gosteh premagali igralce Brava. Ljubljančani so tekmo začeli bolje in prvi polčas dobili z 1:0, v drugem pa tekmecem dovolili, da so zasukali izid in zmagali.Že v šesti minuti je Bravo v vodstvo popeljal, ki je zadel z bele točke. V drugem delu so Celjani nadomestili zaostanek. V 65. minuti je na 1:1 izenačil, sedemnajst minut pozneje pa je v polno zadel šein postavil končni izid.Celjski nogometaši so se tako s tekmo več vodilni Olimpiji, ki bo v nedeljo gostovala pri Triglavu v Kranju, približali na vsega točko zaostanka.V drugi današnji tekmi nogometaši Domžal gostijo igralce sežanskega Tabora.