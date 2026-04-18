Celjski šampioni v Fazanerijo s hladnimi šampanjci

Šampionske drame v 1. SNL ni več, evropska je dobila novo poglavje in tudi razširila seznam kandidatov za uvrstitev v kvalifikacije za konferenčno ligo. Celjani v 31. krogu 1. SNL lahko jutri v Murski Soboti ob idealnem razpletu že potrdijo svoj tretji naslov državnega prvaka, toda oči nogometnih privržencev so že uprte v bitko za evropsko poletje. Za nohte gre največjima, Mariboru in Olimpiji, štrene jima meša Bravo, ki bo jutri gostoval v Kidričevem. Maribor bo drevi gostil Primorje, Prosta Olimpija bo imela na voljo teden dni priprav za evropski finiš sezone.

Prvi zvezdnik v Fazaneriji bo eden od glavnih akterjev Realovega münchenskega »karambola«, sodnik Vinčić. Kaj to pomeni za Sobočane? Ne prav veliko ali skoraj nič. Vse niti imajo v rokah celjski šampioni, oni bodo odločali o tem, kako blizu točke, kaj šele treh, bodo gostitelji. Ti v Kidričevem prve priložnosti za še večji odmik od Ajdovcev niso izkoristili.