Celjski trener: Nogometni bogovi so nam obrnili hrbet

Že ves dan je bilo med odštevanjem do večernega spektakla med nogometaši Celja in bratislavskega Slovana občutiti prav posebno ozračje. V mesto, ki je na mednarodni sceni slovelo zlasti nekoč po veličastnih rokometnih predstavah, se je naselil nogomet, z njim vred pa 1500 glasnih Slovakov, ki so se zbrali na Glavnem trgu in od tod odšli k prizorišču tekme. Tam pa je bilo živahno tudi po zaslugi prebujenih domačih privržencev, ob tem smo srečevali zanesenjake iz drugih slovenskih regij.

Na koncu so se veselili gostje in razpoloženje v obeh taborih je bilo primerno končnemu razpletu: kajpak je bilo razposajeno med številnimi in dejansko zelo glasnimi privrženci vodilnega slovaškega kluba; toda obenem tudi evropska liga prinaša mikavne jesenske tekme za poražence v tej tekmi – nogometaše Celja.

Po živahnem celjskem večeru so povedali:

Vitor Campelos, trener Celja: »Nogometni bogovi danes niso bili z nami, saj smo igrali veliko bolje kot naš tekmec. Imeli smo veliko priložnosti, pa nismo zadeli. Veliko pohvalo si zaslužijo naši navijači, ki so nas podpirali skozi celo tekmo. Upam, da jih bom še večkrat videl tu. Res sem si želel priti v ligo prvakov, na dveh tekmah smo bili boljši od Slovana, ki ima sicer precej večji proračun, a naši fantje so pokazali kakovost. Pred nami je še veliko tekem, doma in na tujem, moramo delati naprej.«

Celjski trener Vitor Campelos je bil hvaležen navijačem za izjemno podporo.

Matic Ivanšek, nogometaš Celja: »Bili smo boljši, a na koncu nam je zmanjkalo tudi malo sreče. Po tisti podaji v 90. minuti sem žogo videl že v mreži, videl sem nas že v ligi prvakov. Ampak na žalost nam je sreča obrnila hrbet. Zato ostaja grenak priokus, čeprav sem prepričan, da se bomo čez teden ali pa mesec dni zavedali, da nam je kljub vsemu uspel velik korak z uvrstitvijo v evropsko ligo.«

Veselju gostov iz Slovaške na celjskem štadionu ni bilo konca.

Andraž Šporar, kapetan Slovana: »Že na novinarski konferenci pred to tekmo, sem dejal, da smo sposobni za ligo prvakov. Zdaj smo potrdili, da je to res tako ter da imamo dovolj kakovosti ter tudi kakovostnega trenerja. V podaljšku smo bili 30 minut boljši in zato zasluženo zmagali. So pa bili igralci Celja res dobri, ustvarili so si številne priložnosti, imeli so 1000-odstotno priložnost v zadnji minuti rednega dela. Če bi zadeli, bi oni napredovali, a niso dali gola in v tistem trenutku sem vedel, da bomo mi šli naprej. Igranje v ligi prvakov je nekaj posebnega, pri plesu kroglic pa imam zgolj eno željo: igrati proti Liverpoolu v gosteh.«