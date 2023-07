Albert Rier je pred vrati Celja, ki upa na ponovitev Olimpijinega scenarija

V nadaljevanju preberite:

Celjska nogometna se je zavrtela po okusu Alberta Riere. Šampionski trener je po razhodu z Olimpijo ostal brez privlačne ponudbe, a so pri slovenskem podprvaku odstavili Romana Pilipčuka in se obrnili proti Špancu, ki je na rojstni Majorci čakal na klic enega od ambicioznih klubov. Celje je prav to in v novo sezono, ki se bo za Celjane začela s 1. kolom v 1. SNL v nedeljo v Kidričevem, je 41-letni Riera najboljši kandidat. Toda poraja se vprašanje, ali lahko Riera ponovi zgodbo z Olimpijo, ki jo je v roke vzel tik pred začetkom sezone?