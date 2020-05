Celovški finale odmeva tudi zunaj Avstrije

Celovec - V zadnjih dveh tednih je tudi v širši športni javnosti po svetu pozornost pritegnila nemška bundesliga, prvo veliko nogometno klubsko tekmovanje, ki je nadaljevalo sezono po daljši prekinitvi zaradi ukrepov ob koronavirusu. Na današnji večer pa bo precej bolj kot ponavadi tudi zunaj avstrijskih meja odmeval pokalni finale naše severne soseščine.



Kot pogosto v zadnjem desetletju bo prizorišče sklepne tekme za prestižno lovoriko nam bližnji Celovec, štadion ob Vrbskem jezeru so dodobra spoznali tudi člani naše reprezentance tako v zadnjih kvalifikacijah za euro pod vodstvom selektorja Matjaža Keka kot tudi pri njegovem predhodniku Tomažu Kavčiču, ko so se z Avstrijci pomerili na prijateljski tekmi. Danes ob 20.45 pa bosta v finalu igrala favorizirani Salzburg in drugoligaš Austria Lustenau.



Tekmo bodo neposredno prenašali kar v 40 državah in četudi bodo mnogi pogrešali prepoznavno ozračje polnih tribun v zelo akustični celovški areni, zgrajeni za euro 2008, tudi takšna tekma tolaži mnoge ob izostanku spektaklov v zadnjih dveh mesecih. Salzburg, z naskokom najbogatejši in najuspešnejši avstrijski klub zadnjega desetletja, bo že sedmič zapored v finalu, izgubil pa je v tem obdobju le enkrat, pred dvema letoma s Sturmom iz Gradca (0:1 po podaljšku). Njihov drevišnji tekmec s Predarlskega je igral v finalu enkrat, ko je pomladi 2011 ostal praznih rok proti Riedu (0:2).