Celtic se je ogrel za Andraža Šporarja

Ljubljana - Največji škotski nogometni klub Celtic je na seznam zimskih okrepitev uvrstil slovenskega reprezentanta Andraža Šporarja. Njegov tekmec za selitev na Škotsko je švedski napadalec pri nemškem prvoligašu Union Berlin Sebastian Andersson.



Celtic, sicer 50. škotski prvak in osemkratni zaporedni ter prvi britanski zmagovalec pokala evropskih prvakov, se je v evropski ligi kot zmagovalec v zahtevni skupini (še Cluj, Lazio in Rennes) uvrstil v šestnajstino finala. Trener Neil Lennon nujno potrebuje še enega napadalca, potem ko je ostal le pri Odsonneju Edouardu.



Eden od najboljših strelcev zadnjih let Leigh Griffiths ni v najboljšem zdravstvenem stanju, medtem ko Vakoun Issouf Bayo iz Slonokoščene obale ni prepričal trenerja. Zanimivo je, da je 22-letni Afričan k Celticu ob 2,23 milijona evrov odškodnine prestopil letošnjega januarja iz Dunajske Strede, sicer velikega tekmeca zdajšnjega Šporarjevega kluba Slovana iz Bratislave.



Tako 29-letni Andersson kot 25-letni Šporar sta bila v dosedanjem delu sezone zelo učinkovita. Šved je v nemški prvi ligi zabil kar osem golov, Šporar je jesen zaokrožil na vrhu lestvice slovaškega prvenstva z ducat goli, v evropski ligi pa je bil s petimi goli tik za najboljšim in morda bodočim prvenstvenim tekmecem Alfredom Morelosem, ki je član velikega Celticovega tekmeca Rangersa.



Šporarjeva odškodnina naj bi znašala za Slovan rekordnih 8 milijonov evrov, kar bi lahko bila prednost pred Anderssonom, za katerega se potegujejo še bogatejši in močnejši klubi iz boljših lig (Ajax, Villarreal in Brighton), kot je Celtic. Švedu prihodnje leto poteče pogodba.