"Čeprav nas ne bo v Evropi, naj obvelja sedanji vrstni red!"

Moskva - Coronavirus prihaja iz dneva v dan bolj opazno tudi v Rusijo ter države nekdanjega sovjetskega imperija. Do konca prejšnjega tedna, denimo, hokejskih ligaških tekmovanj v Evropi niso prekinili le v Rusiji, Ukrajini in Belorusiji, a prvo opozorilo vodstvu KHL, razširjene ruske hokejske lige, so poslali iz Helsinkov, sa je moštvo Jokerita izstopilo iz končnice. V Moskvi sta nazadnje Spartak in Dinamo – slednjega vodi Vladimir Krikunov, nekoč selektor slovenske hokejske reprezentance –, igrala brez gledalcev, sicer so nato na današnji ponedeljek v glavnem mestu Rusije sprejeli odločitev, da je na slehernem dogodku lahko največ 50 navzočih.



Zapleta pa se tudi pri nogometnem prvenstvu. Državno ministrstvo za šport je že predlagalo prekinitev vseh športnih tekmovanj, predlogu je tudi prikimal vplivni Leonid Fedun. Predsednik Spartaka, tradicionalno med ljudstvom najbolj priljubljenega ruskega kluba, je namreč za spletno stran sport24.ru dejal, da si zdaj kar težko predstavlja ligaške tekme brez gledalcev. "Dnevno je v moskovski podzemni železnici 9 milijonov ljudi, mi pa moramo zapirati štadione. A če je že tako, naj v primeru prekinitve obvelja sedanji vrstni red v ruski nogometni ligi, četudi se ne bomo uvrstili v evropska tekmovanja," je dejal ob pogledu na lestvico, na kateri vodi Zenit iz St. Peterburga, sledita mu moskovski Lokomotiv in Krasnodar, trenutno pa imata evropska vizuma še Rostov in CSKA z našim Jako Bijolom.