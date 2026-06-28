Česa podobnega še nisem doživel, je bil čustveno izžet Nemec na avstrijski klopi

Srhljiva končnica s srečnim koncem za Avstrijce, potem ko je od Wolverhamptona posojeni napadalec Laska iz Linza Saša Kalajdžić tako rekoč v zadnjih sekundah sodnikovega dodatka zabil gol za 3:3 proti Ažiriji in popeljal naše severne sosede med 32 najboljših, je čustveno zelo močno vplivala tudi na selektorja Ralfa Rangnicka. »Česa podobnega še nisem doživel,« je bil skoraj brez besed Nemec.

»Običajno je po 2:3 v sodnikovem podaljšku vsega konec – poraz,« je Rangnick po tekmi začel pogovor za ÖRF. »Neverjetno. Da smo potem spet izkoristili to priložnost – resnično neverjetno. Po Mahrezovem golu smo bili v šoku, a smo hitro opravili menjavo. Prosim, ne sprašujte me, zdaj je čas za praznovanje. Tekma bi se zlahka končala s 6:6. V obrambi seveda ni bilo vse popolno. Mnogi igralci so se borili tudi z vročino in so igrali na robu svojih zmogljivosti. Ampak to bomo analizirali jutri. Zaenkrat lahko proslavimo ta izjemen uspeh,« je bil vesel 67-letni Rangnick.