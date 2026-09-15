  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Trgovina

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Šport

NogometKolesarstvoVueltaKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Premium

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

Tisk

Video

English



Dober dan!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
PREMIUM   D+   |   Nogomet

Česa takšnega jeseni Slovenija še ni doživela

Selektor slovenske reprezentance povabil 26 igralcev za prihajajoče štiri tekme v ligi narodov.
Pred selektorjem slovenske nogometne reprezentance Boštjanom Cesarjem je zahteven izziv štirih tekem v enajstih dneh. FOTO: Leon Vidic/Delo
Galerija
Pred selektorjem slovenske nogometne reprezentance Boštjanom Cesarjem je zahteven izziv štirih tekem v enajstih dneh. FOTO: Leon Vidic/Delo
Siniša Uroševič
15. 9. 2026 | 17:34
15. 9. 2026 | 17:57
5:35
A+A-
Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu
Po pisanem nogometnem poletju z mundialom in nastopi v evropskih klubskih tekmovanjih je čas za jesenske izzive državnih reprezentanc v ligi narodov. V primerjavi s preteklostjo bo uvodni spored zelo živahen, saj se bodo v presledku slabih dveh tednov, med 26. septembrom in 6. oktobrom, razvrstile štiri tekme. Zato je tudi selektor Boštjan Cesar predstavil širši seznam kandidatov, kot smo ga sicer vajeni. Brdo pri Kranju je kot ponavadi ob sončnih dneh ponujalo idilično podobo. Tokrat pa je osrednje igrišče Nacionalnega nogometnega centra samevalo, precej bolj živahno je bilo v neposredni soseščini med igralci golfa. A kmalu bo drugače: v ponedeljek (21. t. m.) se bodo zbrali člani slovenske nogometne reprezentance, na novem seznamu jih je natanko 26, in se pripravljali za tekme s ...

Sorodni članki

Šport  |  Nogomet
Slovenska nogometna reprezentanca

Cesar pred ligo narodov razkril seznam: Odločala je trenutna forma

Selektor je pred začetkom lige narodov posegel po nekaj spremembah, med njimi je tudi novinec v napadu.
15. 9. 2026 | 11:52
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Skupščina NZS

Mijatović: Celje, Šeško, Bijol dobre stvari, a sezona je bila povprečna (FOTO)

Z Boštjanom Cesarjem na čelu članske reprezentance odpiramo novo poglavje, je na Brdu povedal prvi mož slovenskega nogometa Radenko Mijatović.
21. 5. 2026 | 21:17
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Nogometna reprezentanca

Keku velika zahvala, zdaj je čas, da gre Slovenija naprej

Slovenska reprezentanca se je zbrala na Brdu pri Kranju, prva sta se zbranim medijem predstavila Jaka Bijol in Petar Stojanović.
23. 3. 2026 | 16:05
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Cristiano Ronaldo

Ronaldo zahteva dosmrtno prepoved za navijače: To ni več nogomet

Portugalski zvezdnik je po incidentu na tribunah zahteval odločen odziv vodstva savdskega nogometa.
14. 9. 2026 | 08:32
Preberite več
Novice  |  Svet
Nato

Janez Janša: Za boxerje bo moral nekdo odgovarjati

Na Natu so zadovoljni z novimi načrti za zviševanje obrambnih izdatkov.
Peter Žerjavič 14. 9. 2026 | 14:51
Preberite več
Premium
Gospodarstvo  |  Novice
NOVE CENE GORIVA

Zakaj se dizel draži hitreje od bencina

Rast cen goriv, sploh dizelskega, dobiva pospešek. Kurilno olje od začetka leta dražje za 59 odstotkov.
Aleksandar Lukić 14. 9. 2026 | 19:19
Preberite več
Video
Šport  |  Kolesarstvo
Vuelta 2026

Vrnitev odpisanih na Vuelti, Rogličeva prihodnost še negotova

Zasavski orel ni mogel streti španskega tekmeca, a je potrdil, da še sodi med najboljše. Naslednjič na Vuelto morda kot gledalec.
S prizorišča:Miha Hočevar 13. 9. 2026 | 20:09
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Delov poslovni center  |  70 let zgodb, ki jih pišejo zavzeti zaposleni
Vredno branja

Od nočnih izmen do magistrskega študija in vodstvene vloge

Dino Felić je ob delu nadaljeval študij, napredoval in danes vodi ekipo približno 60 sodelavcev.
Promo Delo 14. 9. 2026 | 09:17
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Podjetja mislijo, da kupujejo UI, na koncu pa z nami vzpostavijo red

Pogovor o tem, zakaj pri uvedbi umetne inteligence ne gre za nadomeščanje ljudi.
Promo Delo 10. 9. 2026 | 12:57
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Zdravje
Vredno branja

Od razvoja do pacienta: zagotavljanje varnosti medicinskih pripomočkov

Zagotavljanje in preverjanje varnosti medicinskih pripomočkov je ključno za varno uporabo in za zaščito pacientov.
11. 9. 2026 | 09:45
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Pomlajevanje obraza: hialuronska polnila, biorevitalizatorji ali biostimulatorji

O estetski medicini se danes največ govori zunaj ambulant, na družbenih omrežjih, med prijateljicami in v revijah.
Promo Delo 14. 9. 2026 | 08:55
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Zdravje
Ozaveščanje o demenci

Sprehodi za spomin niso le hoja, temveč tudi priložnost za povezovanje

Prepoznavanje zgodnjih znakov demence in dostop do novih zdravil sta ključna za izboljšanje kakovosti življenja ljudi s to boleznijo.
Andreja Žibret 15. 9. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
Tematski skladi

Kompromisov pri donosnosti ni

Vlagatelji spet bolj prepoznavajo trajnostne sklade kot zanimivo naložbo, postali pa so selektivnejši.
Milka Bizovičar 15. 9. 2026 | 05:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
Skladi ETF

Mlajše generacije motor rasti indeksnih skladov

Upravljavci po svetu upravljajo 17.000 skladov ETF, v katerih je 22.100 milijard dolarjev sredstev. To je 43 odstotkov več kot lani.
Milka Bizovičar 15. 9. 2026 | 04:30
Preberite več
Delov poslovni center  |  Energetika
Podpredsednik EIB

EIB bi sofinancirala Jek2 in vzporedni tir

Odstranili smo stigmo s financiranja obrambe, ki so se je izogibale tudi poslovne banke, meni Marek Mora.
Nejc Gole 12. 9. 2026 | 05:00
Preberite več

Več iz teme

nogometslovenska reprezentancaBoštjan CesarJan Oblakliga narodovDelov video

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Novice  |  Črna kronika
Šentjur

V nesreči umrl traktorist

Zaradi hudih poškodb je traktorist umrl na kraju nesreče.
15. 9. 2026 | 17:52
Preberite več
PremiumVideo
Šport  |  Nogomet
Liga narodov

Česa takšnega jeseni Slovenija še ni doživela

Selektor slovenske reprezentance povabil 26 igralcev za prihajajoče štiri tekme v ligi narodov.
Siniša Uroševič 15. 9. 2026 | 17:34
Preberite več
Novice  |  Slovenija
RTV Slovenija

SNS vstopa v kampanjo proti ukinitvi RTV-prispevka

Vprašanje RTV-prispevka je tudi vprašanje, kakšno demokracijo želimo ohraniti za prihodnost, so zapisali pri Sindikatu novinarjev Slovenije.
15. 9. 2026 | 17:12
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Smučarski skoki

Nika in Domen Prevc spet skupaj na skakalnici, pestro tudi v Kranju

Na tekmovanju za veliko nagrado Mednarodne smučarske zveze (FIS) v Rasnovu bo konec tega tedna nastopilo deset slovenskih skakalcev in skakalk.
Miha Šimnovec 15. 9. 2026 | 17:03
Preberite več
Kultura  |  Vizualna umetnost
Razstava na Dunaju

Na Dunaju kljub protestom retrospektiva del obsojenega pedofila

Dunajski muzej akcionizma razstavlja dela Otta Mühla, ki je več let svojega življenja preživel za zapahi. Nasprotniki zahtevajo njegovo demistifikacijo.
Milan Ilić 15. 9. 2026 | 17:00
Preberite več
Novice  |  Slovenija
RTV Slovenija

SNS vstopa v kampanjo proti ukinitvi RTV-prispevka

Vprašanje RTV-prispevka je tudi vprašanje, kakšno demokracijo želimo ohraniti za prihodnost, so zapisali pri Sindikatu novinarjev Slovenije.
15. 9. 2026 | 17:12
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Smučarski skoki

Nika in Domen Prevc spet skupaj na skakalnici, pestro tudi v Kranju

Na tekmovanju za veliko nagrado Mednarodne smučarske zveze (FIS) v Rasnovu bo konec tega tedna nastopilo deset slovenskih skakalcev in skakalk.
Miha Šimnovec 15. 9. 2026 | 17:03
Preberite več
Kultura  |  Vizualna umetnost
Razstava na Dunaju

Na Dunaju kljub protestom retrospektiva del obsojenega pedofila

Dunajski muzej akcionizma razstavlja dela Otta Mühla, ki je več let svojega življenja preživel za zapahi. Nasprotniki zahtevajo njegovo demistifikacijo.
Milan Ilić 15. 9. 2026 | 17:00
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
ENERGETIKA

Poceni elektrika, visok račun: kje izgubljamo denar

Še pred nekaj leti je podjetja zanimalo predvsem, koliko stane megavatna ura elektrike, danes pa je to le del precej širše enačbe.
15. 9. 2026 | 09:09
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Kaj kažejo podatki o poškodbah mladostnikov

Gibanje otrokom in mladostnikom prinaša številne koristi, vendar je preprečevanje poškodb neločljiv del varne telesne dejavnosti.
Promo Delo 9. 9. 2026 | 13:48
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Konec čakanja na paket: BOX NOW je na voljo že več kot polovici Slovencev

Spletno nakupovanje je postalo del našega vsakdana, z njim pa se spreminjajo tudi pričakovanja glede dostave.
Promo Delo 11. 9. 2026 | 11:06
Preberite več
Promo
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

MOS 2026 pred vrati: 650 razstavljavcev in 1.100 blagovnih znamk iz 22 držav

Med 16. in 20. septembrom bo Celjski sejem gostil 58. MOS, največjo poslovno-sejemsko prireditev v Sloveniji in širši regiji.
Promo Delo 10. 9. 2026 | 08:42
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

»Tveganje je lahko tudi v tem, da ne naredimo ničesar«

Višji donos pri investicijah praviloma pomeni večje tveganje. Katera naložba glede na cilje in čas vlaganja najbolj ustreza posameznemu vlagatelju?
14. 9. 2026 | 11:33
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
VIDEO

Najdražji zaposleni je lahko tisti, ki vsak dan pride v službo

Delodajalci ne postajajo nov zdravstveni sistem, temveč vse pomembnejši akterji socialne varnosti.
11. 9. 2026 | 09:28
Preberite več
Promo
Zgodbe  |  Inovacijsko okolje avstrijske Koroške
Vredno branja

»Tu nisi samo številka«

Na avstrijskem Koroškem lahko startup pride od prve ideje do raziskovalcev, infrastrukture, partnerjev in poti na trg.
Promo Delo 11. 9. 2026 | 11:52
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
FINANCE

Paradoks uspeha: Ko več posla pomeni manj denarja

Slovenska podjetja dobivajo nov finančni okvir za razvoj, investicije in krizno likvidnost. Toda milijarda evrov sama po sebi ni zgodba o uspehu.
11. 9. 2026 | 09:46
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
Vredno branja

Zasebni investitorji lahko transformirajo slovensko gospodarstvo

V Sloveniji denarja ne primanjkuje, težava je v tem, kam ga zasebni investitorji usmerjajo.
11. 9. 2026 | 09:08
Preberite več
Promo
Magazin  |  Potovanja
Vredno branja

V srcu Dalmacije: kraj, ki ga Slovenci vedno znova izberejo za popoln oddih

Biograd na Moru, priljubljena destinacija v Zadrski županiji, je že dolgo med kraji, kamor se Slovenci radi vračajo.
Promo Delo 10. 9. 2026 | 13:02
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Zdravje
Vredno branja

Kaj vse vam pripada, ko zbolite? (video)

Zbudite se z vročino in slabim počutjem. Pokličete osebnega zdravnika, vendar je odsoten. Potrebujete recept za redno terapijo, čez nekaj dni vas čaka specialistični pregled v drugem kraju, zaradi bolezni pa boste morali ostati doma. Naenkrat se odpre vrsta vprašanj: kdo vam lahko izda recept, kje preverite bolniški list in koliko časa ste lahko odsotni z dela?
9. 9. 2026 | 09:34
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Od kosila do potovanja: kako lahko mladi prihranijo z eno aplikacijo

Svet je za mlade predrag, številni pa sploh ne vedo, da jim mnogi popusti že pripadajo, le naložiti morajo pravo aplikacijo.
7. 9. 2026 | 08:49
Preberite več
Promo
Zgodbe  |  Razgibajte prihranke
Vredno branja

Sedem razlogov, zakaj vaš denar še vedno stoji na računu

Več let pridno varčujete in denar puščate na bančnem računu s prepričanjem, da ga hranite za prihodnost. Toda koliko je ta denar danes v resnici še vreden?
Promo Delo 15. 9. 2026 | 15:09
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Tudi letos beremo skupaj

Nacionalni mesec skupnega branja, ki bo med 8. septembrom in 11. oktobrom potekal že devetič, bo v znamenju sporočila »Branje je veselje«.
Promo Delo 8. 9. 2026 | 10:55
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Slabo zdravje zob lahko vpliva na celotno telo

Že v šoli so nas učili, kako si pravilno ščetkati zobe, zobozdravnik pa ob vsakem obisku vztraja pri rednem nitkanju. Toda ali vsem tem nasvetom res sledimo?
Promo Delo 14. 9. 2026 | 14:38
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
TOPLOTNE ČRPALKE

Tega pri nakupu toplotne črpalke nikar ne spreglejte

Dolgoročno zanesljivo ogrevanje s predvidljivimi stroški se ne začne z izbiro naprave, temveč z izbiro pravega ponudnika.
Promo Delo 11. 9. 2026 | 10:13
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Energetika
Vredno branja

Energetski prehod ni več stvar prihodnosti, temveč sedanjosti

Novi poslovni procesi, digitalizacija in elektrifikacija ter vse večje potrebe podatkovnih centrov ustvarjajo največje zahteve po električni energiji doslej.
7. 9. 2026 | 09:38
Preberite več
Promo
Kultura  |  Oder
Vredno branja

LUTKE 2026: Ljubljana za štiri dni postaja mesto sodobne lutkovne umetnosti

Lutkovno gledališče Ljubljana med 25. in 28. septembrom 2026 pripravlja 18. mednarodni bienalni festival sodobne lutkovne umetnosti LUTKE 2026.
Promo Delo 10. 9. 2026 | 10:26
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

To je ena redkih stvari, ki vam lahko služi več desetletij

Pri zahtevnem implantološkem zdravljenju dolgoročni rezultat temelji na izkušnjah, natančni diagnostiki in individualno načrtovani terapiji.
9. 9. 2026 | 11:59
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Šport

NogometKolesarstvoVueltaKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo