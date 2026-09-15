Česa takšnega jeseni Slovenija še ni doživela

Po pisanem nogometnem poletju z mundialom in nastopi v evropskih klubskih tekmovanjih je čas za jesenske izzive državnih reprezentanc v ligi narodov. V primerjavi s preteklostjo bo uvodni spored zelo živahen, saj se bodo v presledku slabih dveh tednov, med 26. septembrom in 6. oktobrom, razvrstile štiri tekme. Zato je tudi selektor Boštjan Cesar predstavil širši seznam kandidatov, kot smo ga sicer vajeni. Brdo pri Kranju je kot ponavadi ob sončnih dneh ponujalo idilično podobo. Tokrat pa je osrednje igrišče Nacionalnega nogometnega centra samevalo, precej bolj živahno je bilo v neposredni soseščini med igralci golfa. A kmalu bo drugače: v ponedeljek (21. t. m.) se bodo zbrali člani slovenske nogometne reprezentance, na novem seznamu jih je natanko 26, in se pripravljali za tekme s ...