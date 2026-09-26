Cesar bo sprejel velik izziv, šokiran je bil tudi Aleksandar Vučić

Uefina liga narodov je v zadnjih dneh znova pokazala, da ni več le nadomestek za dolgočasne prijateljske tekme, temveč tekmovanje, ki neposredno kroji poti na evropska prvenstva in preusmerja ambicije tudi srednjih reprezentanc. Ker bo sezona 2026/27 sooblikovala podobo eura 2028 in razpored nosilcev za kvalifikacije, se nenadoma vsaka žoga, vsak prekršek in vsak remi Slovenije proti Škotski, Švici ali Severni Makedoniji spreminjajo v pomemben del širše zgodbe o prihodnosti reprezentance.

Komentar razkriva, kako novo pravilo Uefe, po katerem bodo zmagovalci skupin lige B pri žrebu vedno pred drugouvrščenimi, tiho spreminja cilje slovenskega nogometa in zakaj si selektor Boštjan Cesar na svoji prvi samostojni selektorski misiji pravzaprav ne more privoščiti »prehodne« sezone. Ob tem odpira tudi neprijetno vprašanje: ali reprezentanca, ki še nikoli ni premagala Škotske in v Skopju ni zmagala, res lahko izkoristi privilegij, ki ga liga narodov ponuja malim?