Cesar ni pozabil: nekoč so jokale matere, danes Škoti

Ko reprezentanca začne izgubljati zbranost, tudi najbolj iskrene geste hvaležnosti do junakov iz preteklosti postanejo tvegano razkošje. Prav to se je v zadnjih dneh pokazalo na Hampden Parku, kjer so Škoti pred dvobojem s Slovenijo s skrbno pripravljeno slovesnostjo počastili stoti nastop kapetana Andyja Robertsona, le nekaj ur pozneje pa doživeli prvi poraz proti Sloveniji v zgodovini teh tekem.

Podobno zgodbo pozna tudi slovenska reprezentanca: leta 2018 je čustveni obisk staršev v Glasgowu, ki je raznežil 21 od 23 reprezentantov, spremljal bled poraz z 0:1, kasneje pa še izgubljeno slovestno slovo Boštjana Cesarja proti Belorusiji. Kako daleč torej smejo selektorji pri gradnji »družinskega vzdušja« in kdaj nogometni štadion preneha biti prostor ceremonij ter znova postane zgolj delovno mesto, kjer – kot opozarja Diego Simeone – trud in koncentracija nista stvar pogajanj? Članek razgrinja ozadja teh odločitev in njihove posledice za reprezentanco.